دستیابی سپاه به انواع زیرسطحی / در صورت تهدید تنگه هرمز را می بندیم

سردار سرتیپ پاسدارعلی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص در اختیارگرفتن زیرسطحی ها عنوان کرد در حال حاضر به لطف خدا و همت متخصصان داخلی در زمینه ساخت و تولید انواع زیرسطحی ها به خودکفایی رسیده ایم.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش به لحاظ تقسیم کار از ابتدا به این تکنولوژی دسترسی داشت، گفت: نیروی دریایی سپاه هم در شرف در اختیار گرفتن انواع زیرسطحی ها است.

سردار فدوی در بخش دیگری از این گفتگو به توانمندی نیروی دریایی سپاه اشاره کرد و افزود: خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل تحت سیطره نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دریای عمان تحت نظر نیروی دریایی ارتش قرار دارد، گفت: در زمان تهدید نیروی دریایی ارتش در منطقه دریایی عمان به ایفای نقش خواهد پرداخت و نیروی دریایی سپاه هم در خلیج فارس و تنگه هرمز.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمان تهدید توانمندی بستن تنگه هرمز را دارد، اضافه کرد: اگرهرعامل و قدرتی کوچکترین حرکتی انجام دهد که به امنیت منطقه خدشه وارد گردد پاسخ بسیار قاطع به آن خواهیم داد.

وی همچنین درباره اقدام کشورهای دیگر مبنی بر بازرسی کشتی های ایرانی نیزتاکید کرد: بعد ازصدور قطعنامه غیر قانونی 1929 تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بازرسی کشتی های جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای دیگر بدستمان نرسیده است.

سردار فدوی در بیان دلیل آن بیان داشت:آمریکا به خوبی واقف است که این بازی (بازرسی کشتی های ایرانی) بازی خطرناکی است و آنها طاقت پذیرفتن تبعات آن را نخواهند داشت.