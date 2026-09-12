دمای هوای مشهد امشب به ۱۷ درجه خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: طی چند روز آینده مهم‌ترین پدیده جوی استان، نوسانات شدت وزش باد خواهد بود و در نواحی بادخیز، به‌ویژه مناطق شرقی و جنوبی، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در برخی ساعات احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی وجود دارد و همچنین در ساعات بعدازظهر افزایش موقت پوشش ابر در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با نفوذ جریانات ناپایدار تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ناپایداری و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق در برخی مناطق استان، به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و شمال‌غربی، فراهم خواهد شد.

الهی بیان کرد: دمای هوا نیز طی این مدت به‌تدریج و با شیبی ملایم روند افزایشی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره دمای ثبت‌شده در استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: فریمان با ۱۳ درجه خنک‌ترین و بردسکن با ۳۵ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند و دمای مشهد نیز بین ۱۸ و ۳۰ درجه در نوسان بوده است.

وی افزود: دمای هوای مشهد امروز به ۲۹ درجه و امشب به ۱۷ درجه خواهد رسید و برای مشهد طی پنج روز آینده بارشی پیش‌بینی نمی‌شود.