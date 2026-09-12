https://mehrnews.com/x3d3H5 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6945312 استانها گیلان استانها گیلان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶ ۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود لنگرود- در این ویدئو حضور حماسی مردم لنگرود در شب صد و نود و ششم را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6945312 کپی شد مطالب مرتبط رودسر در شب صد و نود و ششم همچنان پای کار مقاومت صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان روایت مهر از صد و نود و ششمین حضور مردم آستانه در تجمعات ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد روایت مهر از میدان داری لنگرودیها زیر بارش باران لنگرود در صدر تولید پیله تر کشور؛ حلقه مفقوده زنجیره ابریشم کجاست؟ شب صد و نود و پنجم حضور مردم در شهر سلام فرمانده برچسبها تجمع مردمی شهرستان لنگرود حماسه حضور
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