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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶

۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود

۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود

لنگرود- در این ویدئو حضور حماسی مردم لنگرود در شب صد و نود و ششم را مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6945312

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