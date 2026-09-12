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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

زلنسکی: روسیه ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می‌کند؛ پاتریوت نداریم

زلنسکی: روسیه ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می‌کند؛ پاتریوت نداریم

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد: روسیه ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می‌کند حتی تأمین ۱۰۰ موشک هم برای ما چالشی بزرگ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می‌ کند. بر اساس استانداردهای ناتو، رهگیری ۱۴۰ موشک نیازمند ۲۸۰ موشک رهگیر است.

رئیس‌جمهور اوکراین در این باره ادامه داد: نسبت، یک به دو است. با این حال، شما هرگز نمی‌ توانید ماهانه ۲۸۰ موشک برای سامانه‌ های «پاتریوت» دریافت کنید؛ حتی تأمین ۱۰۰ موشک هم چالشی بزرگ خواهد بود. اما خواسته من همین است: در اختیار داشتن ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک رهگیر برای ماه‌ های دشوار و سرد پیش‌رو.

ولودیمیر زلنسکی سپس اضافه کرد: آیا آمریکایی‌ ها حاضر خواهند بود بخشی از ذخایر خود را در اختیار ما قرار دهند؟ نمی‌دانم. باید دید چه می‌شود.

کد مطلب 6945104

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    نظرات

    • AF ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      1 0
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      رییس جمهور اوکراین فریب ناتو و آمریکا را خورد و کشور پهناور و مملکت خود را که بزرگترین تولیدات حبوبات درجهان بود به جنگ با روسیه کشاند کشور و مردم خود را تمام سرمایه و ذخایر و معدنیات خویش را از دست داد و بیچاره ترین کشو ردر سطح جهان اوکراین حالا است
    • فردین IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
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      آقای زنلسکی اصلا شما و روسیه چه جنگی با هم دارید ؟ بروید و با روسیه صلح کنید ، تمام . شما یک مشت دوربین شکاری درجه هم نمیتوانید درست کنید آمده اید با روسیه که بهترین دوربین‌ها را درست می‌کند می‌جنگید؟ معلوم است که یک کلکی توی کار است . فقط صلح با روسی و دیگر هیچ .

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