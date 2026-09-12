به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می کند. بر اساس استانداردهای ناتو، رهگیری ۱۴۰ موشک نیازمند ۲۸۰ موشک رهگیر است.
رئیسجمهور اوکراین در این باره ادامه داد: نسبت، یک به دو است. با این حال، شما هرگز نمی توانید ماهانه ۲۸۰ موشک برای سامانه های «پاتریوت» دریافت کنید؛ حتی تأمین ۱۰۰ موشک هم چالشی بزرگ خواهد بود. اما خواسته من همین است: در اختیار داشتن ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک رهگیر برای ماه های دشوار و سرد پیشرو.
ولودیمیر زلنسکی سپس اضافه کرد: آیا آمریکایی ها حاضر خواهند بود بخشی از ذخایر خود را در اختیار ما قرار دهند؟ نمیدانم. باید دید چه میشود.
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