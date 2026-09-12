به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی دو روز آینده، علاوه بر سواحل دریای خزر، در شمال‌غرب کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های البرز نیز شدت رگبارها گاهی قابل‌توجه خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، ابرهای باران‌زا مناطق گسترده‌تری را دربر می‌گیرند.

وی افزود: برای نمونه، در استان زنجان اگر در مرکز استان یا مناطقی مانند چورزق، آب‌بر، ارمغانخانه یا حتی آق‌کند حضور دارید، توجه داشته باشید که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. بنابراین به هیچ عنوان محصولات کشاورزی را در فضای باز قرار ندهید.

اصغری بیان کرد: برای استان قزوین، به‌ویژه نیمه شمالی استان، هشدار نارنجی برای بارندگی صادر شده است و احتمال صاعقه نیز وجود دارد. در ساعات بعدازظهر به هیچ عنوان به ارتفاعات صعود نکنید.

وی ادامه داد: اگر در استان البرز هستید، امروز و فردا در مناطقی مانند آستارا، اشتهارد، دیزین، طالقان، نظرآباد و هشتگرد، ناپایداری‌های جوی نسبتاً بارزی پیش‌بینی می‌شود و پدیده‌هایی همچون رگبار، رعدوبرق و گردوخاک دور از انتظار نیست.

احتمال وقوع سیلاب در آبعلی، دماوند و فشم؛ از رودخانه‌ها فاصله بگیرید

این کارشناس هواشناسی گفت: در نیمه شمالی استان تهران نیز طی ۴۸ ساعت آینده احتمال وقوع سیلاب در نقاطی مانند آبعلی، دماوند، آبسرد، فیروزکوه، جابان، فشم و لواسان وجود دارد، لطفاً تا حد امکان از رودخانه‌ها فاصله بگیرید و در حاشیه رودخانه‌ها توقف نکنید.

اصغری درباره وضعیت جوی استان اردبیل نیز اظهار کرد: اگر در مناطقی مانند خلخال، گیوی، هشتجین، اردبیل، سرعین، نمین، آبی‌بیگلو و مشگین‌شهر حضور دارید، خود را برای بارندگی نسبتاً سنگین، هم امروز بعدازظهر و هم فردا آماده کنید.

وی یادآور شد: در نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه آذربایجان غربی نیز شرایط جوی مشابهی پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این الگو، باید طی حداقل ۲۴ ساعت آینده در اغلب استان‌های کشور، منتظر کاهش دما و خنک‌تر شدن هوا باشیم.