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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳

مشهدی ها در ایستگاه ۱۹۶ دفاع از وطن

مشهدی ها در ایستگاه ۱۹۶ دفاع از وطن

مشهد- یکصد و نود و ششمین حضور مردم ولایتمدار مشهد در سنگر خیابان برگزار شد.

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فیلم: امیرمهدی اسدی

کد مطلب 6945310

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