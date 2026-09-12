https://mehrnews.com/x3d3H3 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6945310 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳ مشهدی ها در ایستگاه ۱۹۶ دفاع از وطن مشهد- یکصد و نود و ششمین حضور مردم ولایتمدار مشهد در سنگر خیابان برگزار شد. دریافت 6 MB فیلم: امیرمهدی اسدی کد مطلب 6945310 کپی شد مطالب مرتبط گرامیداشت دختر اسکوتر صورتی در قرار صد و نود و پنجم مشهدی ها شب صد و نود و ششم حضور حماسی مردم خواف در خیابان «شهیده حسنا بهنام اربابی»؛ دختر اسکوتر صورتی مشهد یاد امام و شهدا مهمان شب ۱۹۶ مردم شهرستان مرزی تربت جام ۴ شهید تجمعات مشهد با دستور رهبر انقلاب، شهید محسوب شدند شب ۱۹۷؛ مشهدی ها باز هم حماسه آفریدند سنگر خیابان آخرین ایستگاه رزمنده دفاع مقدس در بلوار وکیل آباد مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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