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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

والیبال قهرمانی آسیا - ژاپن

ژاپن در فینال آسیا حریف شاگردان پیاتزا شد؛ جدال برای سهمیه المپیک

ژاپن در فینال آسیا حریف شاگردان پیاتزا شد؛ جدال برای سهمیه المپیک

تیم‌های ایران و ژاپن با شکست حریفان خود علاوه بر کسب سهمیه رقابت‌های جهانی به فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) با دو دیدار در فوکوئوما پیگیری شد. تیم‌های ایران و ژاپن با شکست استرالیا و کره جنوبی به دیدار نهایی این مسابقات راه یافتند تا برای تنها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ این مسابقات و مقام قهرمانی تلاش کنند.

همچنین سه تیم برتر این مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ به دست می آورند که تیم‌های ایران و ژاپن با صعود به فینال دو سهمیه را کسب کردند و استرالیا و کره جنوبی فردا برای کسب مقام سومی آسیا و سومین سهمیه مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

نتیجه کامل دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

ایران ۳ – استرالیا یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

کره جنوبی صفر – ژاپن ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

فردا یکشنبه ۲۲ شهریور دو دیدار رده بندی و فینال این رقابت ها برگزار می شود که برنامه آن به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۲ شهریور

ساعت ۱۰؛ کره جنوبی – استرالیا

ساعت ۱۴؛ ایران – ژاپن

کد مطلب 6944919
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • رضا هاشمی پور IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      0 0
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      پاس سرعتی کوتاه وبلند باید همراه با دقت در فضای خالی زمین حریف اعمال شود تمام آیتمها را دارید ماشاءالله
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      0 0
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      اگه عصبی هستین توصیه میکنم بازی رو نگاه نکنین دلیلی نداره بخاطر یه مساله پیش پا افتاده امپرتون بالا بره!

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