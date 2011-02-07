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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۲

186 خانه بهداشت در گلستان تکمیل می شود

186 خانه بهداشت در گلستان تکمیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: 186 خانه بهداشت روستایی در استان درحال تکمیل است و پس از اتمام آن جشن خانه های بهداشت در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر یکشنبه در همایش دهیاران در گرگان افزود: تشکیل دهیاریها از اقداماتی بود که برای سپردن مدیریت به مردم و استفاده از ظرفیت آنها برای مدیریت سکونتگاههایشان انجام گرفت.

وی  افزود: توسعه روستاها یکی ازاولویتهای اساسی و محوری نظام است که در حال شکل گیری است.
 
وی اظهار داشت: وجود دهیاریها به معنای عدم وجود مشکل نیست، اما سعی می شود که این مشکلات حل شود.

دادبود ادامه داد: در حالی سی و دومین بهار انقلاب را جشن می گیریم که که شاهد تغییرات گسترده ای در بخشهای مختلف از جمله روستاها هستیم.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان افزود: در یک مقایسه بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی تداعی می شود که رشادت ها و ایستادگی های مردم و ریخته شدن خونشان بیهوده نبوده و به نظام جمهوری اسلامی ایران منتج شده است.

معاون عمرانی استاندار در ادامه گفت: اقتصاد وابسته به غرب و بیمار، تجمل گرایی و توجه به مادیات وضعیتی را بوجود آورده بود که مردم روستاها را ترک می کردند و به شهرها رو می آوردند و حاشیه نشینی رواج یافت.
 
وی تصریح کرد: این حاشیه نشینی مسائل خاصی را در دهه های 50 و 60 بوجود اورد و حل شدن آن نیز در مدت کوتاه امکان پذیر نبود.
 
وی اظهار داشت: اما با آغاز توجه به روستاها، روستاهایی در مناطقی دور که کسی به آنها توجه نمی کرد دیده شدند و این امر باعث ایجاد تعییر و تحولاتی شد که در ضمن آن شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باشیم.
کد مطلب 1247313

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