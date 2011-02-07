186 خانه بهداشت در گلستان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر یکشنبه در همایش دهیاران در گرگان افزود: تشکیل دهیاریها از اقداماتی بود که برای سپردن مدیریت به مردم و استفاده از ظرفیت آنها برای مدیریت سکونتگاههایشان انجام گرفت.
وی افزود: توسعه روستاها یکی ازاولویتهای اساسی و محوری نظام است که در حال شکل گیری است.
وی اظهار داشت: وجود دهیاریها به معنای عدم وجود مشکل نیست، اما سعی می شود که این مشکلات حل شود.
دادبود ادامه داد: در حالی سی و دومین بهار انقلاب را جشن می گیریم که که شاهد تغییرات گسترده ای در بخشهای مختلف از جمله روستاها هستیم.
معاون امور عمرانی استانداری گلستان افزود: در یک مقایسه بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی تداعی می شود که رشادت ها و ایستادگی های مردم و ریخته شدن خونشان بیهوده نبوده و به نظام جمهوری اسلامی ایران منتج شده است.
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