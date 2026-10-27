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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۸

رامیان در میدان حضور؛ شب‌های همدلی مردم ادامه دارد

رامیان در میدان حضور؛ شب‌های همدلی مردم ادامه دارد

رامیان- مردم رامیان در ادامه تجمعات شبانه با حضور در جمع‌های مردمی، بر حفظ همبستگی و استمرار حضور خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6992156

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