https://mehrnews.com/x3dsc5 ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6992156 استانها گلستان استانها گلستان ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۸ رامیان در میدان حضور؛ شبهای همدلی مردم ادامه دارد رامیان- مردم رامیان در ادامه تجمعات شبانه با حضور در جمعهای مردمی، بر حفظ همبستگی و استمرار حضور خود تأکید کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6992156 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای مردم مشهد در مراسم وداع با پیکر جانباز شهید وحدت و همدلی مردم کردستان در اجتماع شبانه موج ۲۴۱ حماسه بعثت خیابان در شهرکرد موج ۲۴۱ اجتماع شبانه سنندج جلوهای از همبستگی ملی مردم دویست و چهلویکمین شب تجمعات مردم هشتگرد در بیعت با رهبر انقلاب دویست و چهل و یکمین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن رشت در شب ۲۴۱؛ حضور مردم با نوای «میثم مطیعی» برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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