به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه فرهنگی و نمادین با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جدید برگزار شد.

نونهالان مهد قرآنی ریحانه‌النبی(س) بعد از ظهر سه شنبه با حضور در این برنامه و با کاشت گل در محوطه فضای سبز مصلای جمعه گناوه، یاد و نام دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند؛ اقدامی نمادین که گل‌های کاشته‌شده را به نشانه‌ای از یادآوری مظلومیت این کودکان و زنده نگه داشتن خاطره آنان تبدیل کرد.این حرکت فرهنگی، علاوه بر ایجاد فضایی سرسبز و باطراوت در محوطه مصلی، فرصتی برای آشنایی نونهالان با مفاهیم ایثار، فداکاری و پاسداشت مقام شهدا فراهم کرد و بر اهمیت انتقال ارزش‌های انسانی و معنوی به نسل آینده تأکید داشت.

کاشت گل به یاد دانش‌آموزان شهید میناب، جلوه‌ای از پاسداشت یاد شهدای کودک و تلاشی برای انتقال پیام ایثار و همدلی به نسل آینده بود و در این برنامه، نونهالان با مشارکت در کاشت گل، به شیوه‌ای متناسب با سن خود در بزرگداشت یاد شهدای دانش‌آموز سهیم شدند؛ اقدامی فرهنگی که بر نقش برنامه‌های تربیتی در انتقال ارزش‌های انسانی و معنوی به نسل‌های آینده تأکید دارد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در محیط‌های فرهنگی و مذهبی، زمینه‌ای برای آشنایی نسل نو با مفهوم همدلی، احترام به مقام شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان فراهم می‌کند.