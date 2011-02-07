ولایت فقیه نقشه راه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح دوشنبه در جمع نخبگان استان افزود: هرکس حرکت در مسیری را پیش گرفت که بانقشه راه همسو نباشد نوعی شکل گیری فتنه است.

استاندار تاکید کرد: ملاک برای ما ولایت فقیه و ادامه راه امام راحل(ره) و حرکت در مسیر شهدای گرانقدر است که باید پا جا پای آنها بگذاریم.

وی اظهار داشت: در جریان فتنه شواهد و قرائنی وجود دارد که با شناخت آنها می توان از شکل گیری فتنه ها جلوگیری کرد.

وی گفت: اولین شواهد و قرائن ائتلافهای ناهمگن است، گروههایی که تا دیروز ضدهم بودند ولی حالا متحد و همگن هستند، مثل مجمع روحانیون مبارز و نهضت آزادی که در اوایل انقلاب باهم مخالف بودند و درشرایط خاصی متحد شدند.

استاندار گلستان اظهار داشت: دومین شاهد تفاوت تابلوها و شناسنامه ها هست، کسانیکه در شناسنامه یشان مبارزات ضداستکباری است، حال در دامان آمریکا قرار می گیرند و با جاسوسان سرویس اطلاعاتی انگلیس و جورج سورس صهیونیست دیدار می کنند.

به گفته وی، سومی سابقه افراد است، افرادی که از اول انقلاب بنای ناسازگاری با مبانی نظام اسلامی را ایجاد کردند و الان هم بنای ضدیت با مقام معظم رهبری را دارند.

قناعت چهارمین شاهد و قرینه را همخوانی با بیگانگان برشمرد و افزود: به فرموده امام راحل(ره) هر کجا دیدید دشمن از شما تعریف می کند، بدانید کارتان اشتباه است و برعکس این نیز صدق می کند.

وی انحراف برخی از خواص را که هم در صدر اسلام وجود داشته اند و هم در این زمان شاهد آن هسیتم پنجمین قرینه دانست و اضافه کرد: برخی افراد که سوابق درخشان انقلابی داشته اند اما متاسفانه دچار اشتباه و انحراف شدند و در فتنه 88 نمره قبولی نگرفته اند.