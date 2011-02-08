اسکناس نو پایان سال تامین شد/ افزایش وجوه پرداختی بانکها در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خاوری عصرامروز سه شنبه در نشستی خبری در مورد تامین اسکناس پایان سال گفت: در این خصوص هیچگونه جای نگرانی نیست، وظیفه بانک ملی در این زمینه تامین اسکناس و توزیع آن بین بانکهای کشور به نمایندگی از سوی بانک مرکزی است.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از تحویل اسکناسهای نو پایان سال توسط بانک ملی برای ایام پایانی سال خبرداد و افزود: برنامه ریزی شده که در ایام تعطیلات نوروزی بانک با سقف بالاتری وجوه را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

تامین اسکناس

وی با تاکید بر اینکه به افراد دارای نیاز مالی و فعالیتهای اقتصادی کوچک سرمایه از طریق بانک ملی در اختیار آنها قرار می گیرد، دارایی های بانک ملی را بیش از 600 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

خاوری افزود: با وجود تحریمها اما در کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه، کشورهای آسیایی، حاشیه خلیج فارس همانند عمان و افغانستان دارای شعبات فعالی هستیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بانک ملی گفت: برای تامین سوخت صنایع در راستای امضای موافقتنامه هایی تسهیلاتی به 971 واحد تولیدی در سال جاری پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: ازطرف دیگر طبق موافقت‌نامه‌های این بانک با وزارت نیرو به 283 پرونده معادل 37 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

تسهیلات انرژی، بازرگانی، صنعت

خاوری با بیان اینکه تاکنون به 577 شرکت گازی معادل 184 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است، افزود: ‌در مجموع تسهیلات پرداختی به بخش‌های انرژی معادل 995 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

وی در مورد انعقاد قرارداد عاملیت با وزارت بازرگانی، تاکید کرد: حدود 3 هزار و 160 میلیارد ریال به 176 فعال اقتصادی در این بخش پرداخت شده است. همچنین در پایان دی‌ماه با رشد 16درصدی، 477 هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز به صنعت پرداخت شد.

مدیرعامل بانک ملی در ادامه به مطالبات معوق بانک ملی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون 35 هزار میلیارد ریال از این تسهیلات وصول شده است. البته 44 فقره پرونده با مبالغ سنگین نیز درمراجع قضایی داریم که ارزش آنها حدود 9هزارمیلیارد ریال و سود آن نیز 20 هزار میلیارد ریال می شود.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با اشاره به معوقات 9 درصدی این بانک از پرونده های یاد شده، افزود: پرونده‌های در جریان رسیدگی نیز 23 هزار میلیارد ریال است که 22 درصد کل معوقات بانک است.

پرونده‌های مالی

خاوری در ادامه به 31 پرونده در مجتمع اقتصادی با ماهیت کیفری نیز اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه 15پرونده با 18هزار میلیارد ریال بدهی نیز مطرح است که برای 7 پرونده نیز احکامی بالغ بر 2 هزار و 158میلیارد ریال صادر شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون تعداد 191 بدهکار عمده نیز در بانک ملی مورد شناسایی قرار گرفته است که میزان بدهی آنها 40 هزار میلیارد ریال است. البته 28 هزار میلیارد ریال این مبلغ مربوط به سود و جریمه تسهیلات خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملی ایران، گفت: همچنین مانده مطالبات معوق پایان دی ماه این بانک نیز 96 هزار میلیارد ریال است که این رقم طی سال گذشته بالغ بر 132هزار میلیارد ریال بود.

وام مسکن

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی به اقدامات بانک ملی در بخش تسهیلات مسکن نیز اشاره کرد و افزود: در زمینه های مسکن مهر، اجاره‌ای، احداث بافت فرسوده شهری و فناوری های نوین این بانک اقداماتی را صورت داده است. همچنین در مورد بهسازی و نوسازی، کمک به اقشار خاص و حوادث غیرمترقبه نیز رقمی بالغ بر 239 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

خاوری با بیان اینکه تاکنون 47 درصد به بخش مسکن تسهیلات پرداخت شده است، تصریح کرد:‌ این بانک تاکنون رقمی بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال هزار و 773 میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده و برای مسکن روستایی نیز 40 درصد از بازسای ها را انجام داده است.