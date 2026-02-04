به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه در سالروز میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، تصمیم ایثارگرانه یک خانواده کرمانی، غم از دست دادن دختر ۲۵ ساله‌شان را به روایتی از امید و زندگی تبدیل کرد؛ جایی که اهدای کبد و دو کلیه این بانوی جوان، جان سه بیمار نیازمند پیوند را نجات داد.

زنده‌یاد «هدی مهدوی»، بانوی جوان ۲۵ ساله اهل و ساکن کرمان، پس از ابتلا به خونریزی مغزی، روز ۶ دی‌ ماه در بخش ICU1 بیمارستان شهید باهنر کرمان بستری شد و پزشکان و کادر درمان با تمام توان برای نجات جان او تلاش کردند، اما شدت عارضه به حدی بود که در نهایت مرگ مغزی وی در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه تأیید شد.

در این میان، خانواده این بانوی جوان، در یکی از سخت‌ترین لحظات زندگی خود، تصمیمی سرنوشت‌ ساز گرفتند؛ تصمیمی که غم از دست دادن عزیزشان را به فرصتی برای ادامه زندگی دیگران تبدیل کرد و با رضایت این خانواده نیک‌اندیش، فرآیند اهدای عضو آغاز شد.

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن، در بیمارستان شهید باهنر کرمان، عمل جراحی برداشت اعضای بدن این مرحومه انجام شد و دو کلیه وی به بیمارستان افضلی‌پور منتقل و به دو بیمار نیازمند، پیوند زده شد و کبد او نیز برای نجات جان بیماری دیگر، راهی شیراز شد.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این مورد، پانزدهمین اهدای عضو در سال جاری در استان کرمان بوده و عمل برداشت اعضا توسط دکتر محمد شفیعی انجام شده است.