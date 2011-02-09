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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

اجرای طرح فاضلاب آق قلا 250 میلیارد ریال هزینه دارد

اجرای طرح فاضلاب آق قلا 250 میلیارد ریال هزینه دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: اجرای طرح فاضلاب شهرستان 250 میلیارد ریال هزینه دارد و بزودی این طرح اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غفور جرجانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ااز آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب آق قلا با حضور یکی از معاونان وزیر نیرو خبر داد.

وی در زمینه ویژگی های این طرح افزود: براساس مطالعات افق طرح برای 25 سال آینده پیش‌بینی شده است و برای سال 1415 با جمعیت 70 هزار  نفر پیش‌بینی شده است که در حال حاضر جمعیت آق قلا 27 هزار نفر است.

وی اضافه کرد: خاتمه اجرای این طرح تا سال 1394 پیش بینی شده است  و در کل 50 کیلومتر شبکه اصلی و 100 کیلومتر شبکه فرعی و حدود چهار کیلومتر خط انتقال به طرف تصفیه خانه اجرا خواهد شد.

جرجانی تصریح کرد: مطالعات مرحله اول و دوم پروژه شبکه جمع‌آوری تصفیه خانه و دفع فاضلاب شهر آق قلا در سال 1384 آغاز و در سال 1387 به تصویب زسید.
 
فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه افزود: این طرح در دو مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله اول جمعیت معادل 38 هزار نفر (جمعیت کنونی) را تحت پوشش قرار خواهد داد و در مرحله دوم که افق طرح است جمعیت در حدود 70 هزار نفر برای شهر آق قلا را شامل می‌شود.
کد مطلب 1249936

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