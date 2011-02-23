سفر اتوبوسهای دربستی از 25 اسفند ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار افندی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست راه و ترابری گلستان افزود: محورهای اصلی و پرتردد سال قبل مربوط به استانهای تهران، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، هرمزگان و اصفهان بوده که شناسایی شدند و تلاش می شود که امسال تسهیلاتی نیز برای این محورها فراهم شود.

وی اظهار داشت: از اول اسفندماه 89 پیش فروش بلیط نوروزی اتوبوسها فقط از طریق اینترنت آغاز شد و تا هفتم اسفندماه ادامه دارد. و هموطنان می توانند با مراجعه به وب سایت WWW.mosaferyar.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی WWW.rmto.ir برای پیش فروش بلیط اتوبوس اقدام کنند.

معاون وزیر راه اظهارداشت: از هشتم اسفند ماه نیز پیش فروش بلیط های اتوبوس به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام خواهد شد و تا 24 اسفند ماه ادامه دارد که هموطنان برای دریافت حضوری می توانند با مراجعه به مراکز پایانه ها و نمایندگی های سطح شهر اقدام کنند.

وی از هموطنان خواست که برای تهیه بلیط مورد نظر در موقع مناسب اقدام کنند تا به اندازه کافی زمان برای برنامه ریزی جهت ارائه سرویس های مناسب در ایام نوروز فراهم شود.

افندی زاده اظهارداشت: امسال جهت مساعدت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کانون انجمن صنفی مسافری، هیچ گونه افزایش قیمتی در کرایه سرویس های معمولی خود در ایام نوروز نخواهد داشت.

وی متذکر شد: قیمت اتوبوسهای فوق العاده نیز در صورت نیاز، متعاقبا اعلام خواهد شد.