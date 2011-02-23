خواجه نصیر الدین طوسی احیاگر فرهنگ ایرانی پس از حمله مغول است

به گزارش خبرنگار مهر در نشست ویژه همایش دو روزه "میراث علمی و فلسفی خواجه نصیر الدین طوسی" که صبح امروز چهارشنبه چهارم اسفند ماه کار خود را با حضور جمعی از اندیشمندان داخلی و خارجی در کتابخانه ملی ایران آغاز کرد دکتر شیرین بیانی، حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان و دکتر حسین معصومی همدانی به سخنرانی پرداختند.

دکتر شیرین بیانی استاد تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران طی سخنانی به معرفی خواجه نصیر الدین طوسی از دید تاریخی پرداخت و گفت: به دنبال تهاجم مغول به ایران و دگرگونیهای بنیادینی که این تهاجم به همراه آورد یکی از مهمترین شخصیتهای ایرانی که دست اندرکار تجدید حیات هویت این سرزمین و ترمیم پایه‌های به شدت سست و لرزان شده اقتصاد و فرهنگ آن گردید خواجه نصیر الدین طوسی است.

وی افزود: این زمان که جنگ شمشیر خاتمه یافت و ایرانیان شکست خورده با قلم به جنگ دشمن شتافتند توانستند در این نبرد نهایی پیروزی های چشمگیری به دست آورند که خواجه یکی از این قلم دستان بود.

استاد تاریخ دانشگاه تهران به مهمترین اقدامات خواجه نصیر اضافه کرد و گفت: گردآوری مجدد اندیشمندان، هنرمندان و صنعتگران پراکنده چه در داخل و چه در خارج، گردآوری مجدد کتابها، آلات و ادوات علمی بازمانده از تخریبهای ناشی از جنگ، ایجاد رصدخانه مراغه، تجدید سازمان اوقاف و ... از جمله اقدامات خواجه نصیر الدین طوسی است.

دکتر بیانی تقویت شیعه 12 امامی را یکی دیگر از کارهای بنیادی خواجه نصیر خواند و گفت: نقش خواجه در این مسئله به گونه‌ای است که پس از نابودی دستگاه اسماعیلیه هفت امامی و خلافت عباسی سالیان بعد سلطان ایلخانی وادار به تغییر دین و روی آوردن به آن مذهب گردید و سپس مدت زمانی نه چندان دور از آن، سبب ایجاد اولین حکومت شیعی یعنی سربداران در خراسان شد.

وی افزود: خواجه نصیر را باید در فلسفه و حکمت پیرو مکتب مشایی یونانی و بوعلی سینا دانست. او حکیمی متکلم با گرایش فلسفی بود. اگر چه خواجه با دراویش میانه خوبی نداشت اما باید او را از جمله عارفان به شمار آورد که" مقامات العارفین" و" اوصاف الاشراف" وی نشان دهنده این مسئله است.

بیانی در پایان با تاکید بر آثار متعدد خواجه نصیر در نجوم، ریاضی، فلسفه، اخلاق و ... به وجوه مشترک خواجه نصیر الدین طوسی و خیام پرداخت.