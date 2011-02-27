رسولی: برپایی کنگره شعر دفاع مقدس موازی کاری نیست

سرهنگ حسن رسولی یکی از افرادی بود که در نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس همیشه در صحنه بود و به قول خودش این هم سنگری بود.وی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر گفت: این کنگره در گذشته به طور متمرکز برگزار و اجرا میشد، یعنی یک فراخوان عمومی در سراسر کشور اعلام میشد و اشعار از همه استانها به تهران میآمد و داوری میشد و نفرات برتر به کنگره راه پیدا میکردند و به برگزیدگان جایزه اهدا میشد.
رسولی با اشاره به اینکه این کنگره در پنج سال گذشته با هدف هویتبخشی به فعالیتهای استانی تصمیم به انتخاب مدیریتهای ادبیات در استانهای کشور گرفت، افزود: با این حرکت حضور بیشتر شاعران بهخصوص جوانترها ما را بر آن داشت که برای این کنگره جشنوارههای استانی در همه استانهای کشور برگزار کنیم و آثار برگزیده این جشنواره را با عنوان جشنواره شعر استانی در همه استانهای کشور اجرایی کنیم.
وی اظهارکرد: پس از این اقدام آثار برگزیدههای این جشنواره به دبیرخانه مرکزی رسید و ما فقط اشعار برگزیده را داوری و از بین آنها افرادی را که به کنگره راه پیدا کردند، مشخص کردیم.
معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بیان کرد: فراخوان جشنوارههای استانی از اول سال و توسط ادارات کل این بنیاد در استانها داده شد و آثار بعد از اینکه به دبیرخانه استانی رسید، در چهار شاخه شعر دفاع مقدس با نام جایزه ادبی قیصر امین پور، با مضامین عاشورایی با نام سید حسن حسینی، شعر مقاومت ملل با نام جایزه ادبی قدس و شعر کودک و نوجوان مورد داوری قرار گرفت.
وی ادامه داد: اشعار برگزیده هم در مراسمهای اختتامیه جشنواره استانی و با حضور دبیر علمی عرضه شدند و شاعران برگزیده هم به کنگره سراسر راه پیدا کردند.
رسولی با اشاره به اینکه حدود 8 هزار اثر از سه هزار شاعر به دبیرخانههای استانی کنگره رسید، اضافه کرد: این کنگره در 31 استان و سه اداره شامل ورامین، شهریار، دماوند و تهران بزرگ برگزار شد که در این اقدام برای نخستینبار پایتخت ایران توانست به صورت مستقل عمل کند.
وی گفت: در مجموع شاهد یک رشد کیفی در آثار این دوره نسبت به دوره قبل بودیم و این مسئله در جلسات نقد و بررسی آثار و یا کارگاههای آموزشی که با حضور پیشکسوتان و نیزجوانان برگزار شد، مشهود است.
این مقام مسئول با اشاره به نظر داوران و کارشناسان کنگره افزود: آنها معتقدند امسال نسبت به دورههای قبل از رشد کیفی و نیر کمی مطلوبی برخوردار بودیم و در مجموعه حرکت رو به رشدی داشتیم .
رسولی حضور جوانان را در این کنگره بسیار چشمگیر دانست و ادامه داد: به خاطر هویتبخشی به این شاعران استانی و در واقع روشن کردن قریحه شعری آنها در هر منطقه، یک شورای کارشناسی شعر در ادارات کل بنیاد حفظ آاثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تاسیس کردیم و هماکنون تعداد این شوراها حدود 34 است که وظیفهشان در طول سال برگزاری جلسات نقد و کارگاههای آموزشی، داوری و کارشناسی آثار است.
وی بیان کرد: در حال حاضر اشعار شاعران در هر استان جمعآوری میشود و قرار است توسط این شورا بررسی و تایید و در واقع کار کارشناسی برای چاپ این کتابها توسط اعضای این شورا انجام میشود.
معاون بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس با تاکید بر اینکه این شوراها در طول سال فعال هستند، گفت: همین شوراها هستند که داوران کنگره را انتخاب میکنند، البته تعدادی از اعضای این شورا خودشان هم عضو هیئتهای داوری هستند و مسئولیت این کار با مدیران کل بنیاد در هر استان و نیز مدیر انتشارات اداره کل است.
وی در پاسخ به این سئوال که وجود این جشنواره و کنگرهها موازی کاری نیست، گفت: مهمترین شاخص کنگره شعر دفاع مقدس ، محوریت جنگ تحمیلی در آن است در صورتی که موضوعات جشنوارههایی دیگر آزاد است. ما وقتی میگوییم شعر دفاع مقدس با مضامین عاشورایی به خاطر این است که دفاع هشت ساله ما با جریان عاشورا گره خورده است.
رسولی تاکید کرد: برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس به هیچ هنوان موازی کاری نیست بلکه دقیقا خلاف این گفته است و عملکردش جداست. در این کنگره اگر شعری وجود داشته باشد که مضمون آن دفاع مقدس نباشد کنار گذاشته میشود نه به خاطر اینکه کیفیت خوبی ندارد به خاطر اینکه دفاع مقدسی نیست و این وجه تمایز ماست.
وی درباره تغییر رویکردهای شعر حماسی نیز گفت: زیر ساختهای ما همان شعرهای پیشین است و این نشان میدهد سرودن شعر توسط استادان در گذشته حرکت رو به رشدی داشته به خصوص از جهت مضامین پرمحتواتر شده است. همین که در حال حاضر کنگره در چهار شاخه برگزار میشود نشاندهنده رشد کمّی آن است.
این مقام مسئول بیان کرد: امروز حضور استادهای پیشکسوت در کنگره سبب شده جوانان هم به آن گرایش پیدا کنند و ارتباطی که میان این دو نسل برقرار است تاثیرش را در کارگاههای آموزشی و جلسات نقد و بررسی شعر دفاع مقدس نشان میدهد.
وی تاکید کرد: امروز شاعران پیشکسوت در کنگره هستند اما حضورشان در جریان مسابقات کنگره خیلی چشمگیر نیست و این نشان میدهد میدان را به جوانترها دادهاند.
رسولی درباره ارتباط شاعران جوان و پیشکسوت نیز اظهار کرد: شاعران قدیمی و پیشکوست با اشعار خوبشان بنای محکمی را گذاشتند تا مضامین شعری دوران دفاع مقدس سازگار کنند و نسل جوان ادامهدهنده راه آنان هستند البته آنها باید از طریق مطالعه کتابهای دفاع مقدس با تصویرهای واقعی جبهههای جنگ روبرو شوند.
وی اذعان کرد:نسل جوان باید به سراغ کتابهاب بکر جنگ بروند هر چند این پیشنهاد رد کننده داستانپردازیها نیست اما برای شعر خوب گفتن این خصوصیت لازم و ضروری است.
معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار بیان کرد:وقتی یک جوان حس جبهه را درک کرد آن وقت قریحه شعری و ذوق ادبی او هم کمک میکند تا آثار قابل قبولی را خلق کند در این صورت دیگر شعرها دفاع مقدس جنبههای حماسی آنچنانی ندارد و به سمت شعرهای منطقی، توصیفی و تحلیلی حرکت میکند.
