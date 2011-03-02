تولید مخدرهای مصنوعی رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر در گزارش سازمان ملل متحد در این باره آمده است : این مواد اغلب با تغییر در ساختار مولکولی مواد غیر قانونی تولید می شوند که منجر به تولید یک محصول جدید با تأثیرات مشابه می شوند. دستورالعمل برای ساخت مخدر های مصنوعی غالباً از طریق اینترنت قابل دسترس است. در اروپا 16 ماده مصنوعی جدید تحت بررسی است که در ژاپن این مقدار به 51 می رسد.



حمید قدس، ریاست این هیئت، می گوید: "با توجه با خطرات سوء مصرف مواد مصنوعی، ما از تمام دولتها می خواهیم تا اقدامات کنترلی کشوری را برای جلوگیری از ساخت، قاچاق و سوء مصرف این مواد اتخاذ کنند".



فساد به تدریج سبب تضعیف مبارزه با قاچاق مواد مخدر می شود



فساد یکی از عوامل اصلی است که امکان قاچاق مواد مخدر را فراهم می کند. سودهای کلانی که در بازارهای فروش مواد مخدر به وجود می آید غالباً از منابع مالی مؤسسات دولتی بیشتر است. سازمانهای جنایی با داشتن فرمانروایی های قاچاق مواد مخدر در برخی موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در مؤسسات قانونی شده اند و همان مؤسساتی که جهت کنترل و سرکوب قاچاق مواد مخدر تأسیس شده اند، خود از طریق فساد به سازش می رسند. مسئولین پلیس و قوه قضائیه هنگام برای توقف قاچاق مواد مخدر غالباً از سوی جرایم سازمان یافته تحت فشار زیاد هستند. طبق گفته هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر، پیشگیری از فساد باید از اولویت بالاتری برخوردار باشد.



سازمانهای قاچاق مواد مخدر که در مکزیک مستقر هستند، بازار کوکائین، هروئین و متامفتامین در آمریکا را تحت سلطه خود دارند. در سال 2009، افزایش در سوء مصرف تمام مواد مخدر به غیر از کوکائین در ایالات متحده گزارش شد. در مکزیک، سازمانهای قاچاق مواد مخدر با اعمال خشونت پیش بینی نشده به اقدامات انتظامی شدید توسط دولت برای مختل کردن عملیات قاچاق پاسخ دادند. از سال 2006، بیش از 28000 نفر در این کشور در حوادث مربوط به مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.



در 2009، به دلیل کاهش مساحت زیر کشت گیاه کوکا در کلمبیا، مساحت تحت کشت این گیاه در آمریکای جنوبی نیز برای دومین سال متوالی کاهش یافت. در حالی که بازار فروش کوکائین در آمریکای شمالی (حدود 40 درصد سهم بازار) کاهش یافته است، در اروپا این مقدار افزایش یافته است (حدود 30 درصد).



سوء مصرف کوکائین از اروپای غربی به سایر نقاط این منطقه در حال گسترش است. در برخی از کشورها، برای مثال دانمارک، اسپانیا و انگلستان، کوکائین به عنوان ماده مخدر مورد سوء مصرف ممکن است جایگزین آمفتامین و اکستاسی شود.



اروپای غربی بزرگترین بازار مصرف هروئین است که تقریباً 60 درصد از مصرف منطقه ای آن در چهار کشور (انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان) صورت می گیرد. کشورهای اروپایی تقریباً نیمی از هروئین کل دنیا را مصرف می کنند. کشور روسیه بالاترین میزان سوء مصرف هروئین (1.6 درصد) در اروپا را دارد. افغانستان منشا تقریباً تمام هروئینی است که در اروپا در دسترس قرار دارد.



هروئین همچنان در کشورهای چین، مالزی، میانمار، سنگاپور و ویتنام به عنوان اولین ماده مخدر مصرفی به شمار می رود و در بیشتر کشورهای این منطقه روند رو به کاهش یا ثابتی در سوء مصرف هروئین گزارش شده است. آسیای جنوبی به یکی از مناطق اصلی مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر برای دسترسی به مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید مواد صناعی تبدیل شده است.



تولید تریاک در افغانستان و کشورهای همسایه در سال 2010 نسبت به سال 2009 به نصف رسیده است. کاهش شدید در تولید تریاک به میزان 3600 تن در حال حاضر به دلیل قارچی است که گیاهان خشخاش به آن مبتلا شده است. اینکه میزان تولید تریاک غیر قانونی در افغانستان در سال 2010 کاهش پیدا کرده است به معنای کاهش در تولید هروئین در بازار غیر قانونی نیست، چرا که تریاک انبار شده به اندازه کافی وجود دارد.



طبق این گزارش قاچاق کوکائین از طریق آفریقا به اروپا بار دیگر سیر صعودی داشته است. پس از کاهش قاچاق کوکائین در این منطقه در دو سال گذشته، بر اساس کشفیات متعدد مقادیر زیادی از این ماده، قاچاق آن در سال 2010 بار دیگر سیر صعودی پیدا کرده است.



ارزش بسیار زیاد کوکائین نسبت به میزان اقتصاد کشورها، یک خطر جدی به شمار می رود. قاچاقچیان منابع کافی برای رشوه دادن به مسئولین برای حفظ عملیاتشان را در اختیار دارند.