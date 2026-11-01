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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۵

عبدل السید: جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران عامل افزایش قیمت سوخت است

عبدل السید: جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران عامل افزایش قیمت سوخت است

نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا در جمع حامیان خود از جنگ غیر قانونی آمریکا علیه ایران انتقاد کرد و آن را عامل افزایش سوخت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، عبدل السید، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا در جمع حامیانش در شهر پونتیاک ایالت میشیگان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم آمریکا گفت: نام و دین من دلیل آن نیست که شما توان پرداخت هزینه بنزین را ندارید؛ همان‌طور که دلیل ناتوانی شما در خرید مواد غذایی یا دسترسی به پزشک نیست.

وی افزود: «البته اگر به پزشک مراجعه کنید، ممکن است نام و دین او هم مانند من باشد.»

السید با انتقاد از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ تأکید کرد: این سیاست‌های آنهاست که چنین وضعیتی را رقم زده است. جنگ آنها علیه ایران، جنگی غیرقانونی و غیرقابل توجیه است که باعث افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی شده است.

کد مطلب 6995819

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    نظرات

    • علی IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      امریکا خودش بمباران میکند جنایت میکند بعد میگوید باید در تنگه هرمز امنیت تجارت باشد ،باید گفت تو امنیت را به چه جور معنا میکنی.

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