عبدل السید: جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران عامل افزایش قیمت سوخت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، عبدل السید، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا در جمع حامیانش در شهر پونتیاک ایالت میشیگان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم آمریکا گفت: نام و دین من دلیل آن نیست که شما توان پرداخت هزینه بنزین را ندارید؛ همان‌طور که دلیل ناتوانی شما در خرید مواد غذایی یا دسترسی به پزشک نیست.

وی افزود: «البته اگر به پزشک مراجعه کنید، ممکن است نام و دین او هم مانند من باشد.»

السید با انتقاد از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ تأکید کرد: این سیاست‌های آنهاست که چنین وضعیتی را رقم زده است. جنگ آنها علیه ایران، جنگی غیرقانونی و غیرقابل توجیه است که باعث افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی شده است.