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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

کشتی آزاد جهان - قزاقستان؛

کولاک «جوان» ایرانی برابر نابغه روس؛ احمد محمدنژاد به مدال طلا رسید

کولاک «جوان» ایرانی برابر نابغه روس؛ احمد محمدنژاد به مدال طلا رسید

احمد محمدنژاد جوان آزادکار وزن ۶۱ کیلوگرم در مرحله فینال با شکست حریف روس به مدال طلا مسابقات جهانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، احمد محمدنژاد جوان در مبارزه فینال وزن ۶۱ کیلوگرم به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه رفت که این مسابقه با نتیجه ۹ بر ۲ به سود کشتی‌گیر ایران به پایان رسید تا ملی پوش کشورمان مدال نقره دوره قبل را به طلای خوش رنگ تبدیل کند.

جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد. جوان در مرحله نیمه نهایی مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید.

کد مطلب 6994889

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