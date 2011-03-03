ترجمه قرآن در کشور در حاشیه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر پنجشنبه در اولین همایش مترجمان قرآن کریم به فارسی اضافه کرد: ایرانیان در هر قرنی ترجمههای جدیدی از قرآن را نوشتهاند و در دوران معاصر هم تداوم دارد اما ترجمه رواج عمومی در کشور نیافته است.
این مترجم قرآن کریم با بیان اینکه انتظار نیست که ترجمه به اندازه خود قرآن رواج یابد اما این اندازه در حاشیه بودن هم روا نیست و باید آن را در محافل و مجالس رواج داد.
95 درصد باسوادان کشور معنای قرآن را نمیدانند
وی ابراز کرد: هم اکنون 95 درصد از باسوادان ما متن عربی قرآن را نمیفهمند در حالیکه عموم جلسات ما در کشور با قرآن شروع میشود و قاری خوش لحنی قرآن را تلاوت میکند اما بیشتر افراد حاضر در جلسه معنای ان را نمیفهمند و کسی هم اعتراضی نمیکند و نه درباره آیات تلاوت شده صحبتی میشود و نه ترجمه آن خوانده میشود.
رواج سنت ترجمه خوانی از مجلس هفتم
حداد عادل خاطرنشان کرد: من در زمانی که رئیس مجلس بودم در دولت هفتم خواندن ترجمه بعد از تلاوت را شروع کردیم و این سنت همچنان در مجلس هشتم هم ادامه داشت و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دیدار با نمایندگان مجلس بر آن تاکید فرمودند.
استاد فلسفه دانشگاه با اشاره به نتایج زیان بار نااگاهی مردم با معنای قرآن تصریح کرد: این ناآگاهی آثار سوء زیادی دارد و موجب میشود تا قران در ذهن و فرهنگ جامعه وارد نشود و به متن زندگی مردم نیاید.
قرآن باید در ذهن جامعه حضور یابد
وی افزود: قرآن امروز در ذهن ما حضور ندارد و در جامعه حضور شایسته ندارد اگر چه به برکت انقلاب اسلامی قابل مقایسه با گذشته نیست.
حداد عادل با بیان اینکه ناآگاهی با قرآن موجب جدایی فرهنگ ما از قرآن میشود عنوان کرد: چگونه میتوان از جوانی که با معنای قرآن اشنا نیست و ما این معنا را به او منتقل نکردهایم انتظار داشته باشیم که ایمان راسخ داشته باشد.
حداد عادل با تاکید بر لزوم خارج کردن ترجمه قرآن و به تبع آن خارج کردن قرآن از مهجوریت بیان کرد: باید سنت ترجمه خوانی در کشور در محافل و مجالس و رسانههای ما رواج پیدا کند و هدف من از اینکه وارد عرصه ترجمه قرآن شدم هم همین بوده است که ترجمه خوانی در کشور سنت شود.
هشت سال فعالیت بر روی ترجمه قرآن
وی افزود: من مدت هشت سال است که وارد این کار شدهام و کار عمدهام پرداختن به ترجمه است و تلاشم این است که در تمامی مجالسی که حصور دارم بر این موضوع تاکید کنم.
حداد عادل در خصوص موانع رواج ترجمه در کشور اظهار داشت: مردم هنوز قرآن را کتاب آخرت میدانند در حالیکه قرآن کتاب دنیا و آخرت است.
احتیاط بیش از حد در ترجمه روا نیست
وی طبیعی بودن زبان ترجمه قرآن را از دیگر موانع برشمرد و بیان داشت: زبان بسیاری از ترجمههای موجود قرآن طبیعی است و احتیاط بیش از حد باعث شده تا زبان غیرعادی شود.
وی در خاتمه بر لزوم بررسی کارشناسانه ترجمه قرآن به منظوم در جلساتی با حضور مترجمان کشور تاکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ترجمه قرآن در کشور امری فرعی و در حاشیه است و توجه لازم به آن نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر پنجشنبه در اولین همایش مترجمان قرآن کریم به فارسی اضافه کرد: ایرانیان در هر قرنی ترجمههای جدیدی از قرآن را نوشتهاند و در دوران معاصر هم تداوم دارد اما ترجمه رواج عمومی در کشور نیافته است.
نظر شما