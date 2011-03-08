تصویر اولین لحظه زلزله نیوزلند/ نقشه فضایی زمین لرزه نیوزیلند

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات به دست آمده از فضاپیمای Alos توانسته اطلاعاتی را از تغییر شکل زمین طی این زمین لرزه در اختیار محققان قرار دهد بر اساس این اطلاعات تمرکز لرزه ها درست در زیر بخش جنوب شرقی شهر بوده است.

با ترکیب توالی از تصاویر این ماهواره که قبل و بعد از زمین لرزه به ثبت رسیده بودند نقشه ای فضایی از منطقه زمین لرزه به دست آمده است. در این شیوه کوچکترین حرکات زمینی به ثبت رسیده و جهت حرکتها با استفاده از رنگهای مختلف مشخص می شوند.

نقشه فضایی زلزله نیوزیلند

هر رنگ در این نقشه به نشانه حرکت زمین به سوی ماهواره و یا بر خلاف جهت ماهواره است، برای مثال در نقشه بالا حداکثر حرکت زمین به سوی ماهواره 50 سانتیمتر تعیین شده است.

پدیده ای به نام "مایع شدگی" پدیده ای است که طی زمین لرزه در اثر تضعیف رسوبات سست بر روی زمین رخ داده و در نهایت به رانش زمین منتهی خواهد شد. این پدیده در تخریب شهر کرایس چرچ نقش بزرگی به عهده داشته است زیرا این شهر بر روی فلاتی آبرفتی و رسوبی بنا شده و چنین زمینهایی به سادگی تحت تاثیر کوچکترین ارتعاشات قرار خواهند گرفت.

لحظه زلزله در شهر "کرایس چرچ"

محققان از اطلاعات به دست آمده از ماهواره Alos برای درک بهتری از خطرات احتمالی زمین لرزه هایی که قرار است در این منطقه رخ دهد، استفاده خواهند کرد زمین لرزه اخیر به خوبی نشان داد که شهر کرایس چرچ در منطقه خطر گسلی قرار دارد، منطقه ای که در معرض خطر ویرانی و از هم گسیختگی قرار دارد.

ماهواره Alos

بر اساس گزارش بی بی سی، با این همه این سبک از تصویربرداری فضایی که به "اینترفِرُگرام" شهرت دارد دارای نقصهایی است، برای مثال این تکنیک برای تصویربرداری از مناطق آبی مانند اقیانوسها کاربردی نیست و تصاویر مناطقی که در محدوده مسیر حرکتی ماهواره قرار نداشته باشند به شکل نواری باریک خواهد بود.