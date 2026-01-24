رانش زمین در نیوزیلند ۲ کشته و چند مفقود برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس روز شنبه اعلام کرد که پس از تخریب خانه‌ای در پاپاموا در ساحل شرقی جزیره شمالی نیوزیلند، مرگ دو نفر تأیید شد.

این خانه در جاده ولکام بی در حومه ساحلی پاپاموا، تائورانگا، هنگام رانش زمین حدود ساعت ۴:۱۵ صبح به شدت آسیب دید.

به گفته پلیس، چندین ملک در نزدیکی آن تخلیه شدند. اجساد این دو نفر از خانه بیرون کشیده شد.

همچنین، چندین نفر، از جمله کودکان، پس از رانش زمین بزرگ دیگری در یک پارک تفریحی در دامنه کوه ماونگانویی در منطقه خلیج پلنتی نیوزیلند در ساحل شرقی جزیره شمالی، مفقود شدند.

این رانش زمین، ون‌های مسافرتی، خودروها، چادرها، استخرهای آب گرم و یک بلوک دوش را درنوردید و باعث تخلیه در سراسر محل شد.

باران شدید و سیل بخش‌هایی از جزیره شمالی را در طول شب در بر گرفت و هزاران نفر را بدون برق گذاشت.