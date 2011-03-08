60 درصد ائمه جماعات مدارس اصفهان غیر روحانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه تنها نهادی که می تواند در عرصه نشر معارف ناب شیعی و اسلامی قدم بردارد حوزه های علمیه هستند، اظهار داشت: خداوند متعال در آیه نفر که ریشه حوزه هم در این آیه بیان شده است به این نکته اشاره می فرماید.

وی تصریح کرد: تنها راه نشر معارف اهل بیت (ع) و آموزه های ناب اسلامی از طریق فعالیت تبلیغی حوزه های علمیه میسر است.

تنها مسیر نشر معرف اهل بیت حوزه های علمیه هستند



نماینده ولی فقیه در اصفهان افزود: تاکنون آن چه از دین به دست مردم رسیده از طریق حوزه های علمیه بوده و در آینده نیز تنها راه نشر معارف اهل بیت و معارف اسلام از همین طریق امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: هر کس علاقه مند به دین است باید به روحانیت نیز علاقه مند و نشر و ترویج معارف دینی باید حوزه محور باشد.

آیت الله طباطبایی نژاد ادامه داد: اگر نشر و معارف اهل بیت غیر از حوزه محوری باشد به انحراف کشیده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حوزه به هیچ وجه منحرف نیست،‌ تصریح کرد: کسی نمی تواند با پول و مقام روحانی با ایمان و متدین را تطمیع کرده و او را فریب دهد.



امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری میوه‌های حوزه هستند



امام جمعه استان اصفهان با اشاره به نقش هدایت گری حوزه های علمیه در جامعه خاطرنشان کرد: در راس تمام انقلابهای دینی یک فرد روحانی وجود داشته است و در انقلاب اسلامی ایران هم حضرت امام (ره) و امروز نیز مقام معظم رهبری هدایت جامعه را برعهده دارند.

وی یادآور شد: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری محصول و میوه های حوزه های علمیه هستند.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به سخن امام رضا (ع) در ارتباط با اینکه اگر محاسن کلام ما را به دنیا برسانید، مردم از ما متابعت می کنند، بیان داشت: باید دانست که متکفل محاسن کلام ائمه را همین حوزه ها تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه تعداد کل طلاب و روحانیون کشور حدود 75 هزار نفر است، افزود: این امار در شرایطی است که تنها در سال 83 در پاکستان از حدود یک میلیون طلبه وهابی ثبت نام به عمل آمد که 70 هزار نفر آنان افغانی بودند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تاکید کرد: ما اگر ادعا نشر و ترویج کلام اهل بیت (ع) را داریم باید بیش از این ها در زمینه تربیت روحانی فعال کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به رغم وجود حوزه های علمیه شاخص در اصفهان حدود 60 درصد پیش نمازهای مدارس را افراد غیر روحانی اقامه می کنند.

آیت الله طباطبایی نژاد بیان داشت: این در حالیست که متاسفانه در بسیاری از روستاهای استان هم روحانی نداریم.

وی با اشاره به نقش مهم و کلیدی ائمه اطهار(ع) در ایجاد حوزه های علمیه و رشد و بسط آن ها یادآور شد: امام سجاد (ع) شاید اولین امامی پایه گذار حوزه بوده اند و معارف اسلام را در قالب دعا نشر دادند و پس از ایشان هم فرزندان بزرگوارشان امام باقر(ع) و امام صادق (ع) در این جهت بودند.

امام جمعه اصفهان بیان داشت: اگر این بزرگواران نبودند، ما در ارتباط با خدا و کسب معارف اسلامی با مشکل بسیار جدی روبرو می شدیم.

وی تاکید کرد: این درحالی است که خود ما هم نسبت به خدمات کم نظیر امام سجاد (ع) تا حدودی بی توجهی کرده و حق مطلب را ادا نکرده ایم.



تربیت طلاب باید افزایش پیدا کند

آیت الله طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به این که بعد از انقلاب کارهای عظیمی در تربیت طلاب غیر ایرانی شکل گرفته است، اظهار داشت: این خدمات و فعالیتها کافی نیست و باید در ترویج دین مبین اسلام و نشر معارف اهل بیت (ع) بیشتر از این ها فعالیت کرد.

نهضت تعمیر مدارس علمیه را در اصفهان دنبال می کنیم



وی در ادامه سخنان خود در ارتباط با مهم ترین برنامه های مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان طی سالیان اخیر بیان داشت: تعمیر مدارس علمیه یکی از این برنامه ها است و خوشبختانه تا کنون 32 مدرسه را تعمیر کرده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: هم اکنون نیز تعمیر و بهسازی برخی از مدارس علمیه را در دست اقدام داریم.

وی با اشاره به این که نهضت تعمیر مدارس را در اصفهان را با جدیت دنبال می کنیم، گفت: خوشبختانه مدارس خوبی در استان ساخته شده که مدارس علمیه در نایین به نام مرحوم نایینی در کمتر از دو سال نمونه ای از آنهاست.

آیت الله طباطبایی نژاد اضافه کرد: در سمیرم، کوشک،درچه، زرین شهر نیز مدارس خوبی ساخته شد ه است و مدرسه زینبیه را نیز در دست ساخت داریم.

وی خاطرنشان کرد: در فریدون شهر، فریدن و خمینی شهر و دیگر شهر ها هم با تحویل گرفتن زمین، مدارس خوبی در حال ساخت داریم.

مدیر حوزه علمیه اصفهان با اشاره به این که در بهارستان، کلنگ احداث یک مدرسه در 14 هزار متر مربع بر زمین زده شده است، گفت: حضرت آیت الله مظاهری نیز در اصفهان یک مجتمع عظیم فرهنگی که دارای یک مدرسه علمیه می باشند را در دست احداث دارند.

وی افزود: همچنین ما یک زمینی را در دو سه هزار متر تهیه کرده ایم که می خواهیم بخشی از فعالیت‌های حوزه علمیه اصفهان را در آن جا انجام دهیم.



در آینده هیچ طلبه مجردی بدون حجره نمی ماند

آیت الله طباطبایی نژاد همچنین تامین اتاق و حجره برای طلاب معین را از دیگر اقدامات حوزه علمیه برشمرد و اظهار داشت: ساخت حجره برای طلبه های مجرد را در دستور کار داریم و امید است که در اینده هیچ طلبه مجردی بدون حجره نماند با خیال راحت به تحصیل بپردازد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه نسل جوان برای تحصیل در حوزه علمیه اصفهان تمایل زیادی نشان می دهند ، یاداور شد: به دلیل حجم بالای افراد مشتاق برای تحصیل در حوزه های علمیه ما هر سال تنها مجبوریم طلبه بومی پذیرش کنیم و به این مساله افتخار می کنیم.



طرح تربیت مبلغ را به طور جدی دنبال می کنیم

مدیر اجرایی حوزه علمیه اصفهان در خصوص توسعه کمی و کیفی در حوزه علمیه اصفهان بیان داشت: یکی از کارهای ما این است که طلبه ها را تا پایه ده تحت آموزش قرار داده ایم به این معنی طلبه آزاد در سطوح نداریم، ضمن آن که حتی بر فعالیت طلاب خارج هم نظارت جدی داریم.

وی اضافه کرد: هم اکنون ما اساتید را تحت نظارت داریم و کار علمی و آموزشی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

آیت الله طباطبایی نژاد یادآور شد: در حال حاضر با همکاری مرکز مدیریت حوزه اصفهان و دفتر تبلیغات اسلامی طرح تربیت مبلغ نیز به طور جدی مورد توجه می باشد.

حل بخشی از مشکلات اخلاقی و فرهنگی از بستر مسجد میسر است

وی با تاکید بر این که حوزه های علیمه در سراسر کشور و همچنین اصفهان در عرصه مدیریت فرهنگی و دینی کشور نقش مهمی ایفا می کنند، گفت: در حال حاضر در اصفهان حدود 700 مسجد وجود دارد که اگر روحانیون این مساجد درست عمل کنند، بی شک شاهد حل بسیاری از مشکلات اخلاقی و فرهنگی جامعه خواهیم بود.