آخرین تحولات سیاسی لبنان/ نهایی شدن ترکیب کابینه میقاتی

با نزدیک شدن به روز چهاردهم مارس (23 اسفندماه) و برگزاری مراسم سالگرد ایجاد تشکل سیاسی به نام این روز به رهبری "سعد حریری"، همچنان تلاشهای "نجیب میقاتی" نخست وزیر جدید لبنان در راستای تشکیل دولت ادامه دارد.

البته برخی معتقدند دولت جدید لبنان در این چند روز نیز تشکیل نخواهد شد تا در نهایت با موضع گیری مقامات جریان حریری در روز 14 مارس ابهامات در این زمینه برطرف شده و دولت پس از آن تشکیل شود.

بر این اساس، در این روز جریان 14 مارس که در پی تحولات اخیر در جایگاه اپوزیسیون اقلیت قرار گرفته است موضع نهایی خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد تا تحولات مسئله تشکیل دولت وارد مراحل تازه تری شود. این در حالی است که برخی آگاهان معتقدند ترکیب کابینه جدید توسط نجیب میقاتی نهایی شده و تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد.

ترکیب کابینه نهایی شد

- در همین راستا روزنامه الدیار لبنان امروز نوشت: ترکیب کابینه جدید لبنان توسط میقاتی نهایی شده و تنها اصلاحاتی جزئی در آن باقی مانده است. بر این اساس، در روزهای اخیر تماسهایی که میقاتی با "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان و "میشل عون" رئیس جریان تغییر و اصلاح داشته که بسیاری از موانع را در راستای تشکل دولت جدید برطرف کرده است.

همچنین در این مذاکرات معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان، "نبیه بری" رئیس پارلمان، "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه، "سلیمان فرنجیه" رئیس جریان المرده نیز حضور داشته اند که در این گفتگوها بر لزوم عدم تاخیر بیشتر در تشکیل دولت و اعلام نهایی کابینه تا هفته آتی تاکید شده است.

مذاکرات غیر علنی

- روزنامه المستقبل لبنان نیز با اشاره به تداوم مذاکرات در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان به نقل از منابع نزدیک به میقاتی نوشت: گفتگو در این زمینه که بیشتر آنها به صورت غیر علنی انجام می شود ادامه دارد و پیش بینی هایی نیز درباره رسیدن این مسئله به مراحل امیدوار کننده وجود دارد.

البته در این ساعات احتمال دیدار مجدد میقاتی و میشل سلیمان برای بررسی آخرین تحولات سیاسی لبنان در مسئله تشکیل دولت وجود دارد.

دیدار تعیین کننده میقاتی و عون/ نحوه انتخاب وزیران کابینه

- از سوی دیگر روزنامه الدیار در خبری دیگر از دیدار قریب الوقوع و سرنوشت ساز میقاتی و عون در ساعات آتی برای نهایی کردن ترکیب کابینه جدید لبنان خبر داد.

الدیار در ادامه با اشاره برگزاری مراسم 14 مارس در بیروت نوشت: مقامات جریان 14 مارس در این مراسم مواضع خود را در قبال تحولات سیاسی شفاف و واضح اعلام خواهند کرد.

این در حالی است که برخی منابع آگاه نحوه انتخاب وزیران در کابینه میقاتی را به این نحو اعلام کرده اند که در آن خود میقاتی وزیران اهل سنت و برخی دیگر از قومیتهای لبنانی را انتخاب می کند، حزب الله و جنبش امل وزیران شیعه را معرفی می کنند و ولید جنبلاط نیز سه وزیر دیگر جریان دروزیها را انتخاب می کند.

خرسندی 14 مارس از تاخیر در تشکیل دولت



- روزنامه المستقبل (وابسته به جریان سعد حریری) امروز در خبری خرسندی خود را از تاخیر در تشکیل دولت جدید لبنان پنهان نکرد و نوشت: هر روز که تاخیر در تشکل دولت لبنان تداوم می یابد به معنای شکست حزب الله است.

این روزنامه با اشاره به تحولات اخیر سیاسی در لبنان نوشت: پس از معرکه ای که حزب الله (در زمان سقوط دولت حریری) به راه انداخت این تاخیر به منزله شکست حزب الله است.

- روزنامه الاخبار لبنان نیز امروز در خبری کوتاه از تعویق مذاکرات تشکیل دولت جدید به هفته آینده خبر داد. بر این اساس، این مذاکرات به بعد از برگزاری مراسم روز چهاردهم مارس در بیروت موکول شده است.

به طور کلی به نظر می رسد مسئله تشکیل دولت لبنان نیز در هفته آینده بدون حضور نمایندگان اقلیت مخالف 14 مارس تشکیل شود که البته در نهایت این امر با اما و اگرهای متعددی روبرو است.