به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌‌الاسلام علی فلاحیان نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری روز گذشته به عنوان اولین ناطق پیش از دستور مجلس خبرگان طی سخنانی با انتقاد از میزان محاسبه معوقات و جرایم دیرکرد اقساط تسهیلات بانکی، به تبیین ماهیت پول و مالیت و عدم مالیت آن پرداخت.

وی با اشاره به هزینه واسطه‌گری و ترجیح مصرف آتی به مصرف فعلی، پیشنهاد کرد که نرخ سود را بر اساس نرخ تورم محاسبه کنند تا بنگاههای اقتصادی به حیات خود ادامه دهند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به تحولات منطقه، هسته مرکزی مخالفان را قشر جوان عنوان کرد که عمدتاً از جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه الگو گرفته‌اند.

فلاحیان ضمن تأکید بر ارتباط گسترده با مردم این کشورها، علماء و روحانیت را برای ایجاد ظرفیت‌های تبلیغی به‌خصوص در فضای سایبری فرا خواند.