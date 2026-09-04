نماینده مجلس: تشییع باشکوه شهدا پیام ایستادگی مردم مقابل دشمنان بود

حجت‌الاسلام موسی احمدی در حاشیه مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای شهرستان دیر، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک و تسلیت شهادت جمعی از فرزندان این شهرستان اظهار کرد: شهادت این عزیزان که در جزیره لاوان به لقاءالله پیوستند را به مردم عزیز کشورمان، مردم استان بوشهر، مردم شهرستان دیر و خانواده‌های معظم این شهدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز تشییع پیکر مطهر این شهیدان در شهرستان دیر و در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس، یک پیام بزرگ داشت؛ مردم به قدرت‌ها و دشمنان نظام جمهوری اسلامی پیام دادند که تا پای جان و هستی خود پای انقلاب ایستاده‌اند و از این نظام دفاع خواهند کرد و راه شهدا را ادامه می‌دهند.

حضور گسترده مردم در گرمای هوا

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم گفت: حماسه‌ای که مردم امروز آفریدند، بسیار ارزشمند بود. در این هوای گرم دیدم که زنان، کودکان، جوانان و بزرگسالان همگی آمده بودند و در مراسم تشییع شهدا شرکت کردند.

احمدی ادامه داد: مردم یکپارچه شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دادند و ان‌شاءالله مرگ این رژیم‌ها و مستکبران فرا خواهد رسید.

شهدا گل سرسبد انسانیت هستند

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهدا گل سرسبد انسانیت هستند، تصریح کرد: شهدا جان و هستی خود را برای دفاع از آرمان‌های انسانیت در طبق اخلاص گذاشتند. شهدا کسانی هستند که به کمال رسیده‌اند و جبهه برای آنان تفاوتی ندارد.

وی افزود: یک روز در سوسنگرد، یک روز در جبهه‌های نبرد و دفاع از مرزهای کشور، یک روز در لاوان و روز دیگر در لامرد یا بوشهر؛ هرجا که نیاز به دفاع از این کشور و انقلاب بوده، فرزندان این ملت حضور پیدا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: ما با شهدا عهد بسته‌ایم و بر این عهدی که بسته‌ایم، ان‌شاءالله تا پای جان برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهیم ایستاد.

دشمن با اقدامات جنایتکارانه نمی‌تواند روحیه ملت ایران را تضعیف کند

احمدی با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ابرقدرت‌ها، به‌ویژه آمریکا، با رفتارهای دژخیمانه و استکباری خود به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند و حتی به مراسم عروسی نیز تعمداً حمله می‌کنند.

وی ادامه داد: در بررسی‌هایی که انجام دادم، مشخص شد مراسم عروسی که مورد حمله قرار گرفت مربوط به برادران اهل سنت بود و با سلاح‌هایی که نقطه‌زن بوده، این مراسم را هدف قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که دقیقاً محل تجمع را شناسایی کرده بودند.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها پیش از این نیز چنین اقداماتی را در افغانستان، عراق و بصره انجام داده بودند و امروز نیز تلاش می‌کنند با این اقدامات روحیه مردم ما را تضعیف کنند، اما در واقع نتیجه عکس خواهد داشت.

مردم منتظر پیام رهبر معظم انقلاب هستند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران با این اقدامات عقب‌نشینی نخواهد کرد، گفت: امروز مردم نشان دادند که نه تنها روحیه آنها پایین نمی‌آید، بلکه صمیمانه و مجدانه دست به دست هم داده‌اند و با تمام وجود در مسیر انقلاب و راه شهدا حرکت می‌کنند.

احمدی در پایان گفت: مردم همچنان منتظر پیام مقام معظم رهبری هستند و پیام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را با تمام وجود دنبال می‌کنند و در کنار ایشان و پیرو راه ایشان خواهند بود.