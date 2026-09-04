قاتل ۲۱ ساله در ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی آژنگ با اشاره به اینکه این پرونده قتل مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۴ در شهرستان ایلام است، اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از روشهای نوین کشف جرم و اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی متهم ۲۱ ساله این پرونده شدند.
وی با بیان اینکه متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد، تصریح کرد: وی در بازجوییهای فنی و پلیسی به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از این جنایت را اختلاف و درگیری قبلی با مقتول عنوان نمود.
رئیس پلیس آگاهی استان با تأکید بر اینکه این پرونده با تلاش شبانهروزی و تعهد کارآگاهان پلیس آگاهی به نتیجه رسید، گفت: پلیس با تمام توان و قاطعیت در برابر هرگونه ناهنجاری و اقدام مجرمانه ایستاده است.
سرهنگ آژنگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و پرونده وی در دادسرا در حال رسیدگی است.
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