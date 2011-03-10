۲۸ هزار تن گندم دامی بین مرغداران قمی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین علی‌بیگی قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: قیمت این میزان گندم هر کیلو ۱۷۵ تومان بوده است.



وی ادامه داد: همچنین ‌هزار و ۲۰۰ تن گندم به قیمت ۱۷۵ تومان در اختیار اتحادیه دامداران برای توزیع در کارخانجات خوراک دام برای ایجاد کنستانتره قرار گرفته است.



توزیع بیش از دو هزار تن ذرت



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از توزیع دو هزار و ۶۱۰ تن ذرت در میان شرکت‌های مرغداری خبر داد و بیان داشت: این میزان ذرت به قیمت ۳۷۰ تومان توزیع شده است که علاوه بر آن‌ هزار و ۳۰۰ تن سویا نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

وی یاد‌آور شد: ‌هزار و ۳۰۵ تن گنجاله سویا نیز به قیمت ۵۴۰ تومان در اختیار تعاونی مرغداری قرار گرفته است تا در میان مرغداری‌های استان توزیع شود.



عدم حذف یارانه شیر باید بررسی شود



علی‌بیگی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دامداران و مرغداران انتظارات و توقعاتی از مسئولان دارند، عنوان کرد: در راستای حمایت از دامداران، عدم حذف یارانه شیر باید مورد بررسی قرار گیرد.



وی تصریح کرد: شیر از جمله موادی است که در سلامت انسان‌ها نقش بسزایی دارد و برای آنکه سلامت جامعه در امان بماند و آن را دچار مخاطره نکنیم، لازم است تا به این امر مهم اهمیت ویژه‌ای بدهیم.



خرید گوشت قرمز از داخل کشور باید در اولویت قرار گیرد



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه خرید گوشت قرمز باید از دامداران داخل کشور باشد، بیان داشت: خرید گوشت قرمز از داخل کشور قبل از واردات گوشت از سایر کشور‌ها باید در اولویت قرار گیرد.



وی ادامه داد: در راستای حمایت از دامداران کشور، حفظ استقلال و خودکفایی باید گوشت قرمز مورد نیاز کشور را نخست از دامداران تامین کنیم.