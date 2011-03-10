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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

آیت‌الله سبحانی:

علما مراقب دزدان دین و سعادتند/ آیت‌الله مرعشی نجفی از طلایه‌داران دانش بودند

علما مراقب دزدان دین و سعادتند/ آیت‌الله مرعشی نجفی از طلایه‌داران دانش بودند

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله سبحانی گفت: علما و دانشمندان دین نگهبانان شریعت و پاسداران راه انسانیت هستند که با دیدگان نافذ و بینای خود مراقب دزدان دین و سعادتند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفر سبحانی در پیامی به کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی که در مجمع جهانی علوم اهل بیت(ع)‌ برگزار شد، تصریح کرد: علما و دانشمندان مشعل‌هایی هستند که راه را برای دیگران روشن می‌سازند و انسان‌ها را از سقوط در پرتگاه هلاکت نجات می‌بخشند. آنان شمع‌های فروزانی هستند که می‌سوزند و اطراف خود را روشن می‌سازند و به جامعه حرارت و گرمی می‌بخشند.

در ادامه این ییام آمده است: اندیشمندان درختان برومند و پرباری هستند که نسل‌ها را با اندیشه‌های شیرین و حایت بخش خود  تغذیه نموده و در پرورش آنان می‌کوشند. علما و دانشمندان نگهبانان شریعت و پاسداران راه انسانیتند که با دیدگان نافذ و بینای خود مراقب دزدان دین و سعادتند و با بیداری پیوسته خویش شیاطین را از زندگی انسان دور می‌سازند.

آیت‌الله سبحانی در این پیام تاکید کرد:‌ رسول گرامی اسلام(ص) درگذشت و کتاب و عترت را به یادگار نهاد و سعادت مسلمانان را در گرو این دو دانست. کتااب یک مرجع ساکت است که باید او را به سخن درآورد و اهل بیت پیامبر مترجمان قرآن و بیانگران اسرار این کتاب آسمانی هستند. پس از سپری شدن عصر پیشوایان معصوم این مقام و موقعیت به فقهای اسلام و دانشمندان جامع الشرایط واگذار شده که در این رهگذر رسالت ائمه را بر عهده بگیرند و با قرآن و سنت جامعه را به سعادت رهنمون شود.

در این پیام تصریح شده است: در طول غیبت اندیشمندان شیعی و دانشمندان فرزانه این وظیفه را بر دوش کشیده و پیوسته معلمان امت و هادیان سوگل و آگاهی ‌دهندگان جامعه بودند اگر از این ضابطه کلی بگذریم و سخن را به جزئیات و مصادیق بکشیم به حق باید گفت فقیه اهل بیت عصمت و طهارت دانشمند جلیل‌القدر عامل متفنن و خیبر در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی آیت‌الله العظمی آقای سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی از طلایه‌داران علم و دانش بودند و در طول عمر با برکت خود رسالت تعلیم و تربیت را به دوش کشیده و از طریق قلم و بیان خدمتگزار صدیقی بودند.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به دیگر ویژگی‌های این فقیه وارسته تاکید کرد: او در محفل مولفان نویسنده‌ای توانا و در انجمن فقیهان و عالمان فقه و اصول، فقیهی ارجمند و اصولی با شخصیت به شمار می‌رفتند و در جرگه علمای نسب و رجال و درایه نسابه‌ای آگاه و رجالی فرزانه و در زمره علمای اخلاق و عرفان، عالمی متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

آیت‌الله مرعشی نجفی در سنگر تدریس هرگز خسته نمی‌شد

در ادامه پیام آیت‌الله سبحانی آمده است: او در مدت اقامت خود در قم که قریب به 70 سال به طول انجامید در سنگر تدریس از سطوح متوسط تا سطوح عالی و سپس مراحل خارج را تدریس کرد و هیچگاه از تردیس خسته نمی‌شد و در این ایام که پیری و بیماری بر او هجوم آورده بود حوزه تدریس خود را ترک نکرد و به تدریس فقطه می‌پرداخت. او در ظرف این مدت صدها شاگرد پرورش داد و بسیاری از علمای بلاد از خرمن علمی او بهره گرفتند و با مراجعه به تراجم علمای معاصر  که دست پرورده‌های حوزه علمیه قم هستند این حقیقت روشن شد.

این مرجع تقلید تاکید کرد:‌ وی علاقه وافری به احیای آثار علمای گذشته داشت و در این مورد گام‌های بلندی برداشت و آثار زیادی از سوی ایشان  منتشر شد. احیای آثار علمی گذشتگان از رنج و زحمت و اثر و فایده  احیاناً کمتر از آثار علمی خود انسان نیست و اگر مقدمه‌ای که به قلم آن فقید بزرگ بر این کتابها نوشته شده و به رشته تحریر درآمده در جایی گرد آید خود کتاب قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهد.

در پیام آیت‌الله سبحانی آمده است: فقید راحل آثار قلمی متعددی دارد و اسامی تالیفات ایشان در کتابهای تراجم که جدیداً و قدیماً نگارش یافته منعکس است و مرحوم مدرس تبریزی در ریحانه‌الادب از 34 اثر ایشان نام می‌برد و جناب حاج شیخ محمد رازی در کتاب گنجینه دانشمندان فهرست آثار فقید سعید را آورده است.

آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از این پیام در میان آثار و یادگارهای بزرگ آن فقید سعید به دو اثر گرانبها از جمله تعلیقات گرانبهای ایشان در کتاب احقاق‌الحق و کتابخانه شکوهمند مرعشی اشاره کرد و یادآور شد: این تعلیقات که خود چند برابر اصل کتاب است یک دایرة‌المعارف بزرگ برای فضایل و مناقب و مصادر بسیاری از روایات مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت به شمار می‌رود. اگر فرزند برومند ایشان این تعلیقات را جدا از احقاق آن هم به صورت موضوعی چاپ و منتشر کنند برای محققان کار آسان کرده و رنج و زحمت را از آنها برمی دارند.

این مرجع تقلید با اشاره به کتابخانه شکوهمند مرعشی گفت: این اثر به حق یکی از آثار بزرگ و سودمند این فقید است که توانسته است چنین کتابخانه عظیمی با کتاب های نفیس خطی و منحصر به فرد در حوزه علمیه قم تاسیس کند و در طول متجاوز از 50 سال دست سوادگران کتاب را این کتاب ها قطع کرده و آثار دیرینه اسلامی را حفظ کند. این کتابخانه از نظر نفاست نسخ در ایران تقریباً منحصر به فرد است و از نظر کتاب های متبوع و منتشر شده کاملاً غنی به حساب می آید.

آیت الله سبحانی در بخش پایانی این پیام آورده اسـت: در این کتبخانه حدود 37 هزار جلد نسخه خطی نگهداری می‌شود که بسیاری از آنها کتابهای منحصر به فرد و به خط مولفان بزرگ است و یاآهم اکنون این کتابخانه مرجع علما و دانشمندان و محققانی است و اخیراً به همت والای فقید راحل و کمک های بی دریغ رهبر بزرگ انقلاب و حضرت امام خمینی(ره) ساختمان عظیمی برای حفظ کتاب های  نفیس ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. امید است این کتابخانه گام های بلندتری در نشر آثار علمای شیعه بردارد.

کد مطلب 1271424

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