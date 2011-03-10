1700 حلقه لاستیک خارجی در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داوود سلطانی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، افزود: روز گذشته مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی از طریق منابع خبری دریافتند، فردی به نام "محمد" در خصوص توزیع لاستیک خارجی قاچاق در سطح استان فعالیت دارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضایی مأموران محل سکونت نامبرده را شناسایی و در بازرسی از منزل وی تعداد 189 حلقه لاستیک خارجی قاچاق کشف شد.

سرهنگ سلطانی افزود: متهم جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل که در تحقیقات تخصصی بعمل آمده اعلام کرد؛ با همکاری چهار نفر از همدستانش اقدام به قاچاق لاستیک خارجی از شهرهای جنوبی کشور به استان می کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان بیان داشت: با هماهنگی مراجع قضایی اعضاء باند طی چند عملیات غافلگیر کننده دستگیر و در بازرسی از دو انبار متعلق به آنها یک هزار و 703 حلقه لاستیک خارجی کشف شد.

گفتنی است، متهمان پس از تحقیقات با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی و با قرار صادره روانه زندان شدند.

