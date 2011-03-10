مستند" ظهور بسیار نزدیک است" مردود است

به‌ گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه مرکز تخصصی مهدویت آمده است: مدتی است که برخی اظهار نظر‌ها و عرضه سی‌دی‌هایی پیرامون تحقق برخی علایم و تطبیق بعضی از نشانه‌های ظهور با برخی از شخصیت‌ها، فضای کشور را فراگرفته و موجب التهاب و تشویش افکار عمومی شده است، نمونه جدید تطبیق‌سازی که به صورت گسترده نیز در کشور پخش شده فیلم مستند "ظهور بسیار نزدیک است" می‌باشد.



در ادامه اطلاعیه آمده است: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با توجه به وظیفه‌ای که در عرصه تحقیق و تبلیغ مهدویت دارد، به کارشناسی در این زمینه پرداخت و تعدادی از محققین این مرکز به بررسی آن پرداختند با تحقیق کاملی که در این زمینه شد، روشن شد این فیلم و مشابه آن بر اساس روایت ضعیف و مردود تهیه شده است و از کتبی استفاده شده که اعتبار لازم را ندارند و در موارد متعدد نیز مطالب بدون سند و مدرک مطرح شده است، علاوه بر این که تطبیق علائم با برخی افراد به علت محدودیت علم و امکان خطا و اشتباه در شناخت مصادیق نه تنها کار ناپسند و مردودی است، بلکه پیامدهای خطرناکی همچون ایجاد شک و تردید در اصل مهدویت را در مخاطبین به دنبال خواهد داشت.



در پایان اطلاعیه امده است: لذا این‌گونه فیلم‌های مستند و فعالیت‌هایی مانند آن، از نظر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم مردود بوده و مطالب آن اعتبار ندارد.



برای توضیح بیشتر در این زمینه به سایت مرکز تخصصی مهدویت قم به نشانی www.mahdi313.org مراجعه نمایید.