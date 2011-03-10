مشکلات امامزاده سیدنورالدین اردکان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این جلسه که مدیرکل اوقاف استان، مدیران عامل آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی، فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان نیز حضور داشتند، نماینده مردم اردکان با اشاره به موقعیت این بقعه متبرک در مسیر ترانزیتی کشور و منطقه صنعتی اردکان گفت: این مکان متبرک بعنوان نماد تعبد و دینداری مردمان این خطه در کنار صنایع عظیم منطقه باید چون گوهری درخشان که کانون نشر فضیلت و نماد آسایش و آرامش است بدرخشد و مکانی برای استراحت و تمدد اعصاب مردم شهرستان و مترددین در این مسیر ترازیتی باشد.

وی بر تامین امکانات لازم و رفع مشکلات این محل تاکید نمود و با توجه به مجوزهای اخذ شده از قبل خواستار تهیه طرح جامع از طرف اوقاف و جانمایی مجموعه های پیش بینی شد.

در ادامه درخصوص مواردی همچون تامین آب، محوطه سازی، چگونگی جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و... بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد هر آنچه در استان قابل حل و پیگیری است توسط مسئولان مربوطه مورد اقدام قرار گیرد و مواردی که نیاز به پیگیری و اخذ مجوز از مرکز دارد از طریق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

دیدار مدیران شرکتهای تعاونی اردکان با تابش

جمعی از مدیران و دست اندرکاران شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان اردکان با نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی دیدار و مسائل و تنگناهای خود را مطرح کردند.



در این دیدار محمدرضا تابش با بیان اینکه شرکتهای تعاونی که با حضور جمع کثیری از کشاورزان منطقه تشکیل شده است می تواند با برنامه ریزیهای به موقع و اجرای طرحها و برنامه های مختلف مورد نیاز کشاورزان و بعضا سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ، راه گشای بخشی از مشکلات قشر شریف کشاورزان باشند، به بخشی از پیگیریهای انجام گرفته تاکنون برای این تعاونیهای تولید و روستایی پرداخت و بر استمرار این امور تاکید نمود.



تامین تسهیلات در گردش تعاونیهای تولید و روستایی، کمک در اجرای برخی پروژه ها و . . . از برخی موارد مطرح شده در این دیدار بود.