موضوعات تحول اداری و توسعه مازندران مدنظر رسانه ها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه پنجشنبه در هم اندیشی مدیران رسانه های مکتوب و مجازی مازندران در استانداری افزود: فرصت های مغتنمی برای توسعه در استان از سوی مدیران مازندرانی سطوح ملی بوده که باید رسانه ها نسبت به معرفی بیشتر آنان برای مردم تلاش کنند.

وی خاطر نشان کرد: مازندران اکنون در حوزه دولت، قوه مقننه و قضاییه جایگاه رفیعی در بین مدیران مازنی دارد و باید بدور از سلایق شخصی از پتانسیل این مدیران ملی خطه مازندران برای توسعه استفاده کرد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه بررسی شاخص های ارتقاء تحول اداری و مقولات توسعه ای استان باید مورد بررسی موشکافانه رسانه ها قرار گیرد تصریح کرد: متاسفانه اکنون زباله در مازندران غرق شده و به معضل لاینحل در استان مبدل شده است.

وی با بیان اینکه مشکل انباشت زباله سالیان متمادی در مازندران مطرح است یادآور شد: قصد داریم با تکنولوژی خارجی تولید انرژی از زباله را در استان عملیاتی کنیم.

طاهایی در ادامه با قدردانی از همکاری رسانه های استان در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای صحیح این قانون به مرور، جلوی هدر رفت منابع مختلف را در کشور خواهد گرفت و پروژه های نیمه کاره یکی پس از دیگری در استان به اتمام می رسد.

کمال رستم علی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران با اشاره به شناسایی 550 فرصت سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: رسانه ها باید زمینه های جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران را در استان فراهم کنند.

وی با بیان اینکه رسانه های مازندران در سال جاری همکاری بسیار خوبی با دستگاههای اجرایی و مجموعه مقولات توسعه ای استان داشتند افزود: بهترین و حماسی ترین حضور فعالانه رسانه ها در سفر سوم دولت دهم به مازندران بوده است.

رستم علی به مقوله ملاقات های عمومی استاندار و مدیران دستگاههای استان به مردم اشاره کرد و گفت: این اقدام مدیریت ارشد استان سبب بارقه های امید برای مردم مناطق شده است.

