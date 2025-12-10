بزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همایش بزرگداشت روز زن و مقام مادر با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سالن اجلاس سران برگزار شد.

مسعود پزشکیان در این مراسم با اشاره به اینکه جایگاه زنان و مادران بالاتر از هر چیزی است، خاطرنشان کرد: قلباً خوشحالم که امروز در میان شما بانوان حضور دارم، چرا که نقش و جایگاهی که شما عزیزان در جامعه ایفا می‌کنید، بالاتر از هر چیزی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شما بانوان در جایگاه مادر و همسر به طور جدی بر روی ذهنیت، تربیت و احساس فرزندان یا همسران خود اثرگذار هستید، یادآور شد: جایگاه زنان هیچگاه قابل انکار نیست، باور دارم که این زنان هستند که مردان را می‌سازند و شما بانوان می‌توانید با شیوه مدیریت و تربیت خود در خانواده و جامعه آینده را بسازید و توانمند کنید؛ تمام مادران و همسران نقش بسیار اثرگذاری در جامعه دارند.

پزشکیان افزود: شما بانوان صفاتی همچون رشد، بالندگی و ترقی در وجود خود دارید که موجب می‌شود، بتوانید جایگاه والایی را در جامعه کسب کنید. به هیچ وجه نباید تحت هر شرایطی نقش زنان کوچک‌نمایی شود؛ در حقیقت آنها که چنین تفکری دارند، کورند و نمی‌توانند درک کنند که یک زن در جامعه چه نقش مهم و اثرگذاری دارد.

رئیس جمهور اظهار داشت: زنان سازندگان آینده کشور هستند و می‌توانند با برعهده گرفتن نقش هدایت‌گری، رفتارهای نادرست فرزندان و همسران خود را در طی کردن مسیر خیر یا شر اصلاح کنند. حتی زنانی که در عرصه‌های عمومی حضور نداشته و به تعبیری در پشت صحنه هستند و نقش آنها دیده نمی‌شود، نیز قابل ستایش هستند. در هر جایی که مردان هستند، زنان نیز این قابلیت و توانمندی را دارند تا آن مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند، چرا که براساس آیات قرآن، معیار ارزش‌گذاری، عمل صالح است و کسی می‌تواند عمل صالح انجام دهد که عالم و توانمند باشد و علمش را در خدمت جامعه و مردم قرار دهد.

پزشکیان با تأکید بر این اصل که براساس آیات و احادیث، حیات طیبه مبتنی بر علم، دانایی و توانایی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: این ایمان و باور می‌تواند جامعه ما را شکوفا کند.

رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود با روایت خاطراتی از نقش تربیتی مادرش و همراهی همسر مرحومش در زندگی بیان کرد: اگر این اندیشه و تفکر اکنون در من نهادینه شده است، به دلیل شیوه تربیتی و تعلیمی است که مادرم در دوران کودکی در ذهن، فکر و رفتار من شکل داده است. یادم می‌آید روزی در خیابان وسیله‌ای را پیدا کردم و به خانه بردم و مادرم گفت که این وسیله حرام است و باید آن را به محلی که پیدا کردم بازگردانم. بنابراین روحیه راستی، درستی و هر آنچه که در من نهادینه شده، به واسطه مادرم در من به وجود آمده است.

پزشکیان ادامه داد: مادرم مبتلا به بیماری ناعلاجی شده بود و آن زمان من دانشجو بودم. از رئیس دانشکده درخواست کردم که پیش مادرم بمانم و فعالیت‌های آموزشی‌ام را در بیمارستانی که مادرم بستری است، ادامه دهم، اما شورای آموزش این درخواست را نپذیرفت، با این اوصاف در آخرین روزهای زندگی مادرم، همراه همسرم در کنارش بودم؛ این از جوانمردی به دور است که ما زحمات مادران یا همسرانمان را در طول زندگی نادیده بگیریم.

رئیس جمهور افزود: در دوران دانشجویی من و همسرم ۴ فرزند داشتیم و در کنار یکدیگر درس می‌خواندیم. با این وجود من در بُرد تخصصی نفر دوم و همسرم نفر اول شدیم، به این دلیل که هدف روشنی در زندگی داشتیم و علاوه بر کار و تحصیل، با یکدیگر همیاری و همکاری می‌کردیم. در زمانی که ما دانشجو بودیم، می‌گفتند که زنان نمی‌توانند جراحی کنند و شب زنده‌داری نیاز دارد، اما ما جلوی آنان ایستادیم؛ باور دارم که این زنان هستند که مردان را می‌سازند.

پزشکیان در پایان با اشاره به نقش اثرگذار دانشگاه در زندگی جوانان، گفت: دانشگاه مرکز ساخت انسان‌هایی است که می‌خواهند جامعه و کشور را تغییر دهند و آن را بسازند. به امید روزی که تمام زنان و بانوان کشورمان در کشور الگویی برای جوانان کشورمان و سایر ملت‌ها باشند.

همچنین در این مراسم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه زنان جان زندگی هستند، بیان کرد: در نگاه قرآن، زنان و مردان با یکدیگر برابر هستند و می‌توانند برای شکوفایی و پیشرفت جامعه اقدامات مؤثری انجام دهند. ما امروز وامدار خون ۱۷ هزار زن جانباز، ایثارگر و شهید هستیم. دولت چهاردهم اقدامات و فعالیت‌های اثرگذاری در حوزه حمایت از بانوان داشته است.

زهرا بهروز آذر با اشاره به جایگاه زنان در دولت وفاق ملی خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان با توجه به مفهوم شایسته سالاری، فرصت حضور زنان را در تمامی عرصه‌ها فراهم کرده است. دولت چهاردهم رکورد انتصابات زنان در جایگاه‌های مختلف را شکست. در این دولت یک وزیر، چهار عضو هیئت دولت، ۲۵ معاون وزیر، ۶۵ رئیس سازمان، ۲۸ فرماندار، ۷۸ بخشدار و ۱۶ شهردار و دهیار زن هستند. وزیر کشور نیز اولین حکم دولت را به یک بانوی اهل سنت اعطا کرد.

در آئین «روشنای مهر» از ۸ بانوی برگزیده و وزرای کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه‌های برتر با اهدای لوح تقدیر شد و خانم مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و وزیر ورزش و جوانان نیز شایسته تقدیر اعلام شدند.