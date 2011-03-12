محمد علی حسینی در حاشیه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر گفت: با توجه به برنامه ریزیهایی که در 7- 8 سال گذشته انجام شده و هماهنگی با نهادهای ذی ربط در کشور مخصوصا نهادهای سرمایه گذاری در کشور و اطلاع رسانی به موقع به کارآفرینان و تجار ایتالیایی شاهد بودیم که در میلان و رم سرمایه گذاران ایتالیایی استقبال خوبی از همایشها داشتند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا با بیان اینکه کارآفرینان، تجار و اقتصاددانان ایتالیایی به طور جدی به دنبال بازارهای جدیدی می گردند، افزود: آنان با توجه به سوابق دیرینه با ایران و رضایتی که از تعامل کار تجاری با ایران داشتند، به دنبال تقویت و گسترش حضور خود در ایران هستند تا از طریق ایران بتوانند در منطقه آسیای میانه، مرکزی، خاورمیانه و خلیج فارس حضور گسترده تری را ایفا کنند.

وی با اشاره به معرفی طرحها و پروژه های ایرانیان در همایش مذکور که مورد استقبال طرف ایتالیایی قرار گرفته بود، افزود: 90 درصد اقتصاد ایتالیایی ها بر عهده شرکتهای کوچک و متوسط است، لذا باید پروژه هایی که به آنها معرفی می شود هم کلان، هم متوسط و هم کوچک باشد تا تمامی شرکتها بتوانند از آن استفاده کنند.

حسینی عنوان کرد: براساس آمار اعلام شده، بیش از هزار شرکت ایتالیایی با ایران مراوده دارند و با توجه به پروژه هایی که به آنها معرفی شده است، انتظار می رود که بتوانیم حجم مراودات و حضور شرکتهای ایتالیایی را در ایران شاهد باشیم.

به گفته وی، با وجود اینکه برخی از طرفها و شرکتها سعی می کنند موانعی را در کارهای تجاری پدید بیاورند، اما با توجه به انگیزه و علاقمندی که وجود دارد در همین چارچوب هم طرفهای ایرانی و هم ایتالیایی تلاش می کنند که راههای قانونی را بیابند تا این همکاری ها را ادامه و توسعه دهند.







سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا با اشاره به اینکه شرکتهای ایتالیایی در تمام زمینه ها با ایران همکاری می کنند، افزود: برخی از آنها صادر کننده ماشین آلات هستند، برخی نیز قصد دارند که در عرصه انرژی سرمایه گذاری کنند، برخی از آنها هم به دنبال این هستند که ببینند طرفهای ایرانی چه زمینه هایی را به آنها معرفی می کنند.

وی با بیان اینکه زمینه های متنوعی را ایرانیان برای سرمایه گذاری و همکاری به ایتالیایی ها معرفی کردند، تصریح کرد: به نتیجه رسیدن تمام این موارد منوط به این است که هم سفارت و هم طرفهای ایتالیایی طرحها را پیگیری کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: با وجود قطعنامه های صادره بر اساس آمار و ارزیابی مسئولان ایتالیایی بیش از 93 درصد از کالاهایی که بین ایران و ایتالیا مبادله می شود، شامل تحریمها نمی‌شود.