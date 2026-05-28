سفیر ایران: توقف تجاوز، شرط ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صبوری، سفیر ایران در ایتالیا، در گفت‌وگو با یک مجله ایتالیایی اعلام کرد که توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و احترام به اصول حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین شرط کاهش تنش و بازگشت امنیت پایدار به منطقه است. وی افزود پیش از این تحولات، منطقه خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز از سطح قابل قبولی از آرامش و ثبات برخوردار بود.

وی با تأکید بر پایبندی ایران به آزادی کشتیرانی تصریح کرد که سازوکار پیشنهادی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» ماهیتی فنی، نظارتی و زیست‌محیطی دارد و با هدف تقویت ایمنی دریانوردی و مدیریت بهتر بحران‌ها طراحی شده است، نه محدودسازی عبور و مرور بین‌المللی.

سفیر ایران همچنین با اشاره به همکاری‌های گذشته تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یادآور شد که ایران در چارچوب برجام گسترده‌ترین سطح نظارت‌ها را پذیرفته بود و همچنان در صورت وجود حسن نیت و رعایت حقوق قانونی‌اش، آماده همکاری شفاف در چارچوب تعهدات بین‌المللی است.

صبوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ایران‌هراسی را حاصل فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر ثبات منطقه‌ای، گفت‌وگو با همسایگان و حل‌وفصل مسائل از مسیر دیپلماتیک تأکید داشته است.

وی در پایان با انتقاد از رویکرد سال‌های اخیر ایتالیا، تبعیت این کشور از سیاست‌های تحریمی را به زیان اقتصاد رم توصیف کرد و گفت بازار ایران همچنان دارای ظرفیت بالاست و شرکت‌های ایتالیایی خواهان ازسرگیری همکاری‌ها هستند.