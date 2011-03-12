ابراز تاسف وزیر امور خارجه ایران نسبت به وقوع زلزله و سونامی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه در پیامی به ماتسو موتو وزیر امورخارجه ژاپن با ابراز تاسف از خبر وقوع زلزله سهمگین و سونامی مخرب در شمال شرقی ژاپن که با تلفات و خسارات سنگینی همراه بوده ،‌ مراتب تاثر و تالم خود را اعلام داشت .



دکتر صالحی در این پیام با اشاره به سابقه پشت کار و سخت کوشی مردم ژاپن ابراز امیدواری کرد ملت بزرگ ژاپن در این مرحله نیز با غلبه بر مشکلات ناشی از این فاجعه طبیعی شرایط سخت موجود را پشت سر بگذارند.



وزیر امورخارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی دولت و ملت ایران با بازماندگان قربانیان این فاجعه انسانی ، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه کمک و امداد رسانی به سانحه دیدگان اعلام داشت.

