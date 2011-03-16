اختصاص 2 دهم درصدبودجه عمومی به میراث فرهنگی/ افزایش 9.2 درصدی

اردشیر اروجی به خبرنگار مهر گفت: بودجه عمومی دولت در لایحه 1390 حدود یک هزار و 517 تریلیون ریال پیش بینی شده است که از این مبلغ حدود یکهزار و 404 تریلیون ریال مربوط به بودجه ملی کشور و حدود 113 تریلیون ریال مربوط به بودجه استانی است. این ترکیب بودجه عمومی دولت است که با بودجه ملی و استانی تفکیک می شود. به این ترتیب 92 درصد بودجه ملی و هشت درصد بودجه استانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از یک هزار و 404 تریلیون ریال بودجه ملی حدود 3.2 تریلیون ریال آن به میراث فرهنگی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از این مبلغ حدود 920.8 میلیارد ریال به عنوان هزینه های عمومی و دو هزار و 288.7 میلیارد ریال به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته است که در حقیقت می توان گفت 29 درصد به هزینه های عمومی و 71 درصد به تملک دارایی های سرمایه ای تعلق دارد.

اروجی بیان کرد: هزینه های عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک دهم درصد کل هزینه های عمومی بودجه دولت است و تملک دارایی های سرمایه ای میراث فرهنگی، 6 دهم درصد کل تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت است و دو صدم درصد هزینه های اختصاصی بودجه عمومی دولت به میراث فرهنگی تعلق گرفته است. در مجموع بودجه سال 90 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو دهم درصد بودجه عمومی دولت است.

این کارشناس برنامه‌ریزی گردشگری و میراث فرهنگی تصریح کرد: اگر همین درصدها را در خصوص بودجه استانی کشور اعمال کنیم بودجه استانی سازمان میراث فرهنگی حدود 259.7 میلیارد ریال است که اگر این رقم را با بودجه ملی میراث فرهنگی اضافه کنیم، بودجه ملی و استانی میراث فرهنگی حدود 3.5 تریلیون ریال خواهد شد که دو دهم درصد بودجه ملی و استانی کشور را به خود اختصاص داده است.

اروجی گفت: از بودجه ملی میراث فرهنگی 88 درصد به فعالیتهای میراث فرهنگی، 5.7 درصد به پژوهشگاه و 6.3 درصد به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: بودجه سال 90 میراث فرهنگی در مجموع نسبت به سال 89 حدود 9.2 درصد افزایش دارد که 26 درصد در هزینه های عمومی افزایش یافته و چهار درصد در تملک دارایی های سرمایه ای اما در هزینه های اختصاصی 25 درصد کاهش نشان می دهد.

اروجی گفت: درصد جاری و عمرانی در سال 90 عبارت است از 29 درصد هزینه های عمومی و 71 درصد تملک دارایی های سرمایه ای.

اروجی تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه در ردیف های متفرقه 160 میلیارد ریال برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیش بینی شده است تا در جهت تعمیر، آماده سازی و اداره موزه ها و ابنیه تاریخی استفاده شود.

وی با اعلام اینکه از این مبلغ حدود 140 میلیارد ریال آن هزینه ای و 20 میلیارد ریال تملک دارایی های سرمایه ای است گفت: در همین ردیف های متفرقه مبلغ 20 میلیارد ریال به عنوان کمک و ارائه حمایتهای مالی برای تامین سرمایه اولیه صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این دو ردیف از اقدامات که در لایجه بودجه سال 90 برای میراث فرهنگی پیش بینی شده بسیار راهگشاست افزود: چنانچه 180 میلیارد ریال ردیف های متفرقه را در بودجه 90 سازمان منظور کنید متوجه می شوید که رقم آن از حدود چهار درصد به 9.2 درصد افزایش یافته است.