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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

سید علی موسوی بهبهانی درگذشت

سید علی موسوی بهبهانی درگذشت

سید علی موسوی بهبهانی محقق و مصحح کتاب‌ها و نسخ کهن عصر دیروز سه‌شنبه 24 درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون خبری از جزئیات مراسم ترحیم زنده‌یاد بهبهانی منتشر نشده است اما مراسم تشییع  وی ساعت 9:30 پنج‌شنبه 26 اسفند از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 دکتر سید علی موسوی بهبهانی سال 1305 در بهبهان متولد شد. وی در سال 1325 به قم عزیمت کرد و در محضر استادانی چون عبدالجواد سدهی، شیخ محمدعلی کرمانی، سیدمحمد داماد علوم دینی را فراگرفت و در دروس خارج آیت‌الله بروجردی حاضر شد.
 
وی همچنین در سال 1328 از دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. بهبهانی در سال 1347 با پروفسورایزوتسو آشنا شد و در تصحیح "قبسات میرداماد" با او همکاری کرد. این محقق در سال 1350 برای تدریس زبان فارسی و اسلام شناسی به هلند عزیمت کرد و در دانشگاه اترخت به تدریس این علوم پرداخت.
 
برخی از آثار زنده‌یاد موسوی بهبهانی عبارت‌اند از: "عیون المسائل"، "سیرحکمت و عرفان اسلامی در ایران"، "حکیم استرآباد میرداماد"، "تصحیح صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی" و نگارش بخشی از لغت نامه دهخدا.
کد مطلب 1275412

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