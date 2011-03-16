سید علی موسوی بهبهانی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون خبری از جزئیات مراسم ترحیم زنده‌یاد بهبهانی منتشر نشده است اما مراسم تشییع وی ساعت 9:30 پنج‌شنبه 26 اسفند از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

دکتر سید علی موسوی بهبهانی سال 1305 در بهبهان متولد شد. وی در سال 1325 به قم عزیمت کرد و در محضر استادانی چون عبدالجواد سدهی، شیخ محمدعلی کرمانی، سیدمحمد داماد علوم دینی را فراگرفت و در دروس خارج آیت‌الله بروجردی حاضر شد.

وی همچنین در سال 1328 از دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. بهبهانی در سال 1347 با پروفسورایزوتسو آشنا شد و در تصحیح "قبسات میرداماد" با او همکاری کرد. این محقق در سال 1350 برای تدریس زبان فارسی و اسلام شناسی به هلند عزیمت کرد و در دانشگاه اترخت به تدریس این علوم پرداخت.

برخی از آثار زنده‌یاد موسوی بهبهانی عبارت‌اند از: "عیون المسائل"، "سیرحکمت و عرفان اسلامی در ایران"، "حکیم استرآباد میرداماد"، "تصحیح صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی" و نگارش بخشی از لغت نامه دهخدا.