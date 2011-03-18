پتروشیمی ایران از پروژه گلستان حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادر قربانی عصر پنجشنبه در بازدید از سایت پتروشیمی گلستان بر لزوم تسریع در رفع مشکلات پتروشیمی گرگان تاکید کرد.

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان گزارشی از شکل گیری، هزینه های مالی انجام شده و پیشرفتهایی که در راستای تامین مالی از صندوق ذخیره ارزی و بانک ملی حاصل شده، ارائه داد.

التفات کامیاب افزود: عمده ترین مانع پتروشیمی گلستان در پیشرفت عملیات اجرایی، بحث مالی پروژه بوده است.

وی خطاب به نمایندگان پتروشیمی ایران گفت: در صورت کمک مالی پتروشیمی ایران، این پروژه با سرعت بیشتر و رضایتبخش تری به پیش خواهد رفت.

وی افزود: سهامداران این صنعت به اعتبار پتروشیمی ایران در شکل گیری و فرایند اجرایی آن مشارکت کردند.



کامیاب بیان کرد: پتروشیمی گلستان از جمله پروژه هایی است که از درصد مشارکت مردمی بالایی برخوردار است و مردم توقع حمایت مالی پتروشیمی ایران را از این پروژه دارند.



شوشتری دیگر نماینده پتروشیمی ایران نیز گفت: در بحث اجرایی و عملیاتی پروژه و در بحث پیگیری و تامین منابع در پتروشیمی گلستان کارهای زیادی انجام شده و با توجه به اینکه در این پروژه تا کنون دوبرابر سرمایه اولیه شرکت هزینه شده است.

وی افزود: کارهای انجام شده در پتروشیمی گلستان، نشان از تلاش وپیگیری زیاد دست اندرکاران این پروژه است.



فهام مدیر پروژه اوره و آمونیاک شیراز و دیگر نماینده پتروشیمی ایران، گفت: ما نیز همین پروژه را در شیراز در دست اجرا داریم و آماده ایم تا تمام تجربیاتی که تا کنون اندوخته ایم در بحث اجرایی و ... بی دریغ در اختیار فعالان این پروژه قرار دهیم.



غفورزاده نماینده MC در پروژه ، گزارش جامعی از وضعیت کلی پروژه به حاضران ارائه داد.



این بازدید با هدف بررسی روند اجرایی و موانع پیش روی پروژه سایت پتروشیمی گلستان و در آخرین ماه از سال" همت و کار مضاعف" از فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته در سایت پتروشیمی گلستان انجام پذیرفت.



کلنگ اجرای مجتمع پتروشیمی گلستان در 24 آبان ماه سال 85 با حضور مسئولان کشوری و استانی در 10 کیلومتری شهرستان آق قلا در شمال گلستان به زمین زده شد و در پذیره نویسی آن حدود 95 هرار نفر شرکت کردند.



سرمایه مردمی این طرح بیش از دو هزار و 800 میلیارد ریال است که این اعتبارات تنها چهار درصد از پروژه احداث پتروشیمی گلستان را بخود اختصاص داده است.



طبق برآوردهای اولیه، این پروژه باید در آذرماه سال 90 به پایان برسد ولی به دلیل حمایت نشدن و اختصاص نیافتن تسهیلات ارزی شاید دو سال بعد از زمان اعلام شده، افتتاح شود.



پیشرفت این پروزه عظیم بعد از گذشت چهارسال حدود 15 درصد است و تاکنون 900 میلیارد ریال برای آن هزنیه شده است و برای تکمیل این طرح تا پایان سال 92 بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای پتروشیمی گلستان نیاز است.



پتروشمی گلستان در صورت بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.



همچنین براساس برنامه و در صورت تکمیل این طرح بزرگ، گلستان از رتبه 25 پیشرفت صنعت در کشور به 10 استان برتر کشور ارتقاء می یابد و راه‌اندازی این مجتمع ضمن تولید کود اوره برای کشاورزی، تاثیرات مهمی در امر اشتغالزایی و نیز کاهش محرومیت‌ها در استان خواهد داشت.



شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.