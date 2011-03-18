صنعت ساری دربی مازندران را برد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از هفته بیست و یکم این رقابت ها و در زمین فوتبال شهدای ساری برگزار شد، عصر پنجشنبه صنعت ساری با نتیجه یک بر صفر، نساجی قائمشهر دیگر تیم مازندرانی این مسابقات را شکست داد و با صعود یک پله ای خود در جدول رده بندی ، مانع رسیدن نساجی به جایگاه سوم این رقابت ها شد.

صنعت ساری که به دنبال جبران شکست یک بر صفر بازی رفت بود در دقیقه یک این مسابقه توسط حسین قهارپور به گل رسید.

پس از دریافت این گل زودهنگام، شاگردان یحیی گل محمدی سرمربی نساجی به فکر جبران گل خورده افتادند اما به رغم حمایت سه هزار هوادار خود که از قائمشهر به ساری آمده بودند ، برنامه ای برای گلزنی به تیم صنعت ساری نداشتند.

با آغاز نیمه دوم بازیکنان نساجی حملات با برنامه تری را روی دروازه تیم میزبان تدارک دیدند اما دفاع بدون نقص شاگردان نادر دست نشان سرمربی تیم صنعت مانع دستیابی بازیکنان نساجی به گل تساوی شد.

تیم صنعت که با آگاهی از حملات بازیکنان تیم صنعت، دل به ضد حمله ها برای افزایش تعداد گل های زده بسته بود در دقایقی که بازی موقعیت گلزنی نیز به دست آورد اما با هوشیاری مهرداد طهماسبی دروازه بان تیم نساجی در گلزنی مجدد به نساجی ناکام ماند.

تیم فوتبال صنعت ساری با کسب این پیروزی 27 امتیازی شد و با یک پله صعود خود را به رتبه هفتم جدول رده بندی رساند.

تیم فوتبال نساجی با قبول ای شکست خارج از خانه در امتیاز 30 باقی ماند و با یک بازی کمتر نسبت به سایر رقبا در رتبه پنجم جدول رده بندی باقی ماند و فرصت منسب رسیدن به جایگاه سوم را از دست داد.