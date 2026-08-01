به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرهای معاصر تهران نخستین نشست از سلسله نشستهای «پرسشهای اکنون» را روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ برگزار میکند.
«پرسشهای اکنون» مجموعهای از گفتگوهای تخصصی درباره هنر و زمانه ماست که با هدف طرح و بررسی مسائل بنیادین هنرهای تجسمی شکل گرفته است. این سلسله نشستها به جای پرداختن به موضوعات مقطعی و مناسبتمحور، مفاهیم و پرسشهایی را محور گفتگو قرار میدهد که در شکلگیری اندیشه، تاریخ، نهادها و تجربه هنر معاصر نقشی تعیینکننده دارند.
نخستین نشست با عنوان «چه چیزی معاصر است؟» به یکی از بنیادیترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین مفاهیم هنر امروز میپردازد؛ مفهومی که با وجود کاربرد گسترده در ادبیات هنر، همچنان درباره تعریف، حدود و دلالتهای آن اتفاقنظر وجود ندارد.
محور این نشست بر چند پرسش اساسی استوار است: آیا معاصریت یک دوره تاریخی است یا نوعی وضعیت و شیوه مواجهه با جهان؟ چه نسبتی میان هنر امروز، هنر مدرن و هنر معاصر وجود دارد؟ آیا هر اثری که امروز تولید میشود، معاصر است؟ و موزه، گالری و هنرمند هر یک چگونه نسبت خود را با مفهوم معاصریت تعریف میکنند؟
در این نشست، بهزاد حاتم و ابراهیم حقیقی به سخنرانی و گفتگو درباره این موضوع خواهند پرداخت. دبیری این نشست و مجموعه «پرسشهای اکنون» را حسین گنجی بر عهده دارد.
سلسلهنشستهای «پرسشهای اکنون» در ادامه به موضوعاتی چون تاریخنگاری هنر، ارزش هنری، نقش موزه، مخاطب هنر و دیگر مسائل بنیادین هنرهای تجسمی خواهد پرداخت و در هر نشست، یکی از مفاهیم و پرسشهای اثرگذار بر اندیشه و عمل هنری را موضوع گفتگو قرار خواهد داد.
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