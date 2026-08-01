https://mehrnews.com/x3cJ8z ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6905597 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ بسته خبری شبانه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6905597 کپی شد مطالب مرتبط احیای تالاب هامون مهمترین مطالبه زیستمحیطی سیستان و بلوچستان است بیجار: حقابه سیستان باید با مدیریت واحد پیگیری شود بازدید «شینا انصاری» از کانون ماسههای بادی در منطقه کهک بازدید معاون رئیس جمهور از کانال و حوضچه تبخیر دوگورهای کشف ۲۵ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در زابل برچسبها زاهدان بسته خبری حفاظت از محیط زیست
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