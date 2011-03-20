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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

احمدی مقدم:

انسداد ایده آل مرزها 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

انسداد ایده آل مرزها 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: برای دستیابی به وضعیت ایده آل انسداد مرزها در کشور به دو تا سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: این اعتبار برای تجهیز کامل مرزهای کشور و مجهز شدن به تجهیزات دریایی، هوایی، الکترونیکی مدرن و به روز، زیرساختهای مهندسی و ... نیاز است.

وی اظهار داشت: آن حداقل هایی که برای بستن مرزها برابر اشرار و حفاظت از این عرصه ها نیاز داریم مقرر شد در برنامه پنجم به آن توجه شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم هزار میلیارد تومان برای بحث انسداد مرزها در کشور در نظر گرفته شده است.
 
فرمانده ناجا افزود: امیداوریم با تامین این اعتبار به حداقل ها در مرزهای شرقی و غربی کشور دست یابیم.
 
سردار احمدی مقدم به مرزهای دریایی اشاره و اضافه کرد: انشاء الله در مناطق جنوبی کشور نیز تجهیزات مدرن تر و به روزتر می شود.
 
وی با بیان اینکه در سابق، سفرهای نوروزی کشور بیشتر به شمال، مشهد و .. بود، افزود: امروزه سفرها توزیع شده است و این امر وظایف را سنگین تر می کند.
 
سردار احمدی مقدم عنوان کرد: امروز در تمام نقاط کشور حتی مرزها شاهد سفر هستیم و طرح نوروزی در همه مناطق اجرا می شود.
 
وی عنوان کرد: امسال مرزبانی هماهنگ کرد تا در جاهایی که مقدور است تورهایی برای مسافران برگزار شود.
 
وی برای بازدید از طرح های پلیس به غرب مازندران سفر کرده است.
کد مطلب 1276898

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