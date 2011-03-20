انسداد ایده آل مرزها 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: این اعتبار برای تجهیز کامل مرزهای کشور و مجهز شدن به تجهیزات دریایی، هوایی، الکترونیکی مدرن و به روز، زیرساختهای مهندسی و ... نیاز است.

وی اظهار داشت: آن حداقل هایی که برای بستن مرزها برابر اشرار و حفاظت از این عرصه ها نیاز داریم مقرر شد در برنامه پنجم به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم هزار میلیارد تومان برای بحث انسداد مرزها در کشور در نظر گرفته شده است.

فرمانده ناجا افزود: امیداوریم با تامین این اعتبار به حداقل ها در مرزهای شرقی و غربی کشور دست یابیم.

سردار احمدی مقدم به مرزهای دریایی اشاره و اضافه کرد: انشاء الله در مناطق جنوبی کشور نیز تجهیزات مدرن تر و به روزتر می شود.

وی با بیان اینکه در سابق، سفرهای نوروزی کشور بیشتر به شمال، مشهد و .. بود، افزود: امروزه سفرها توزیع شده است و این امر وظایف را سنگین تر می کند.

سردار احمدی مقدم عنوان کرد: امروز در تمام نقاط کشور حتی مرزها شاهد سفر هستیم و طرح نوروزی در همه مناطق اجرا می شود.



وی عنوان کرد: امسال مرزبانی هماهنگ کرد تا در جاهایی که مقدور است تورهایی برای مسافران برگزار شود.



وی برای بازدید از طرح های پلیس به غرب مازندران سفر کرده است.