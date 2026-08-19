ترامپ به دنبال دیدار با رهبر کره شمالی در سفر به آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر درصدد برقراری ارتباط مستقیم با رهبر کره شمالی برآمده است.

بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، ترامپ به دنبال آن است که این دیدار را در حاشیه سفر منطقه‌ای خود به آسیا در ماه نوامبر نهایی کند.

هدف اصلی ترامپ از این نشست، احیای مذاکرات متوقف‌شده و تلاش برای متقاعد کردن پیونگ‌یانگ جهت دست کشیدن از برنامه هسته‌ای این کشور عنوان شده است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های پیشین واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی، به دلیل عدم ارائه تضمین‌های امنیتی معتبر و تداوم رویکرد فشار از سوی آمریکا، با بن‌بست مواجه شده بود.

ناظران سیاسی معتقدند ترامپ قصد دارد با تکرار دیپلماسی شخصی، از این دیدار به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجی خود بهره‌برداری کند، هرچند پیونگ‌یانگ پیش از این بر لزوم تغییر رویکرد خصمانه آمریکا تأکید کرده است.

