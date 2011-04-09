به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که در اکران سال 2010 پر فروش‌ترین فیلم داخلی اکران آلمان شد همچنین برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فلوریان دیوید فیتز شد. فیتز همچنین فیلمنامه "وینست می‌خواهد به دریا برود" را نوشته است.



تام تیکور برای کارگردانی فیلم " 3" جایزه لولای بهترین کارگردان را دریافت کرد. این فیلم دو جایزه دیگر در رشته‌های بهترین بازیگر نقش اول زن (سوفی روئیس)‌ و بهترین تدوین (ماتیلد بونفوی) را به دست آورد.



اما درام تاریخی "خاطرات انتخابات" به کارگردانی کریس کراوس با دریافت چهار جایزه موفق‌ترین فیلم شصت و یکمین دوره جوایز سالانه لولا بود. این فیلم که داستانش در دوران جنگ جهانی اول می‌گذرد چهار جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (ریچی مولر)، فیلمبرداری (دانیلا کناپ) ، طراحی صحنه (سیلکه بور) و طراحی لباس (جیویا راسپه) را دریافت کرد.



بئاتریس اسپلزینی برای بازی در فیلم "روزی که به دنیا نیامدم" برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. جایزه لولای بهترین فیلم مستند به مستند "پینا" ساخته ویم وندرس رسید.



فیلم "آلمانیا" ساخته یاسمین سامدرلی ترک تباردو جایزه لولای نقره‌ای فیلم دوم و بهترین فیلمنامه را دریافت کرد. لولای برنزی فیلم سوم و جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی به درام سیاسی "اگه ما نه پس کی؟" به کارگردانی آندریاس ویل اهدا شد.



بیش از 1800 سینماگر آلمانی در مراسم اهدای جوایز که در برلین برگزار شد شرکت کردند.