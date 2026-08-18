خبرگزاری مهر، گروه استانها: تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی استان سمنان نسبت به پرداخت نشدن مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشتماه گلایه دارند و میگویند تأخیر در پرداخت معوقات، در شرایط دشوار اقتصادی، مشکلات معیشتی آنها را تشدید کرده است.
برخی از این بازنشستگان معتقدند سازمان تأمین اجتماعی پیشتر وعده داده بود مابهالتفاوت حقوق ماههای فروردین، اردیبهشت و خردادماه را در تیرماه پرداخت کند، اما با گذشت تیرماه و ورود به نیمه مرداد، هنوز خبری از این واریزی نیست.
بازنشستگان: مشکلات معیشتی داریم
یکی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با نام کاربری «متحدی» در پیامی به خبرگزاری مهر استان سمنان اعلام کرد: با مراجعه به تأمین اجتماعی به ما گفته شد مابهالتفاوت حقوق فروردین، اردیبهشت و خردادماه یکجا در تیرماه واریز میشود، اما تیرماه تمام شد و مرداد نیز به نیمه رسیده و هنوز این پرداخت انجام نشده است.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان افزود: بسیاری از بازنشستگان چشم امیدشان به همین دریافتی اندک تأمین اجتماعی است و تأخیر در پرداخت آن میتواند مشکلات جدی برای آنها ایجاد کند.
این بازنشسته تأکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، حتی تأخیر در پرداخت مبالغ مربوط به افزایش حقوق نیز فشار مضاعفی بر زندگی بازنشستگان وارد میکند.
مابهالتفاوت چند میلیون تومانی در انتظار پرداخت
ملیحه رضایی، یکی دیگر از بازنشستگان تأمین اجتماعی استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مابهالتفاوت حقوق گفت: مابهالتفاوت هر ماه حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان است که برای یک زوج بازنشسته میتواند بخشی از هزینههای ضروری زندگی، از جمله خرید گوشت و مرغ و سایر نیازهای اساسی را تأمین کند.
وی افزود: سه بار برای پیگیری موضوع به تأمین اجتماعی مراجعه کردهایم و هر بار اعلام شده که این مبالغ واریز خواهد شد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
رضایی با بیان اینکه زمان دقیق پرداخت این معوقات مشخص نیست، گفت: همچنان منتظر هستیم و دیگر به تأمین اجتماعی مراجعه نکردهایم، زیرا مراجعات قبلی نتیجهای نداشته است.
وی ادامه داد: معمولاً حقوق فروردین و اردیبهشت با نرخ سال قبل پرداخت میشود و پس از اعمال افزایش حقوق، مابهالتفاوت آن در ماههای بعد واریز میشود، اما امسال این روند با تأخیر مواجه شده است؛ آن هم در شرایطی که بازنشستگان با مشکلات مالی بیشتری روبهرو هستند.
این بازنشسته تأمین اجتماعی با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و قیمت کالاهای اساسی، خواستار تعیین تکلیف و پرداخت هرچه سریعتر معوقات بازنشستگان شد.
پاسخ تأمین اجتماعی؛ ناترازی مالی علت تأخیر است
مرتضی نیکاقبال، مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تأخیر در پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان اظهار کرد: افزایش حقوق مستمریبگیران امسال در خردادماه اعمال شد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای این افزایش و پرداخت مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشتماه است.
وی افزود: متأسفانه به دلیل ناترازی مالی موجود، امکان پرداخت مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشتماه تاکنون فراهم نشده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان ضمن عذرخواهی از مستمریبگیران بابت این تأخیر گفت: این موضوع مختص استان سمنان نیست و یک مسئله ملی است و در سایر استانها نیز با چنین شرایطی مواجه هستیم.
نیکاقبال با بیان اینکه برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق در سطح کشور حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار کرد: مذاکراتی با دولت انجام شده و دولت نیز قول داده است این موضوع را پیگیری کند و امیدواریم پرداخت معوقات بهزودی انجام شود.
تأمین اجتماعی: مکلف به پرداخت معوقات هستیم
وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان است، گفت: تلاش میکنیم در اسرع وقت امکان پرداخت مابهالتفاوت حقوق ماههای فروردین و اردیبهشتماه که تاکنون اعمال نشده است، فراهم شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان همچنین درباره برخی گزارشها مبنی بر کسر مبالغی از حقوق مستمریبگیران، از جمله مبالغ سه یا پنج میلیون تومانی، توضیح داد: این موضوع عمومیت ندارد و در صورتی که چنین اتفاقی برای مستمریبگیری رخ داده است، فرد میتواند به شعب تأمین اجتماعی در استان مراجعه کند تا کارشناسان علت کسر مبلغ را بررسی کنند.
نیکاقبال افزود: ممکن است در برخی موارد این مبالغ مربوط به خرید از فروشگاههایی باشد که هزینه آن از حقوق فرد کسر شده است، اما این موضوع باید به صورت موردی بررسی شود و نمیتوان آن را یک مسئله عمومی دانست.
وی در پایان گفت: شعب تأمین اجتماعی در سراسر استان پاسخگوی مردم و مشکلات آنها هستند و سامانه ۱۴۲۰ نیز برای پیگیری و دریافت پاسخ در اختیار مستمریبگیران قرار دارد.
به گزارش مهر، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی استان سمنان خواستار تعیین تکلیف و پرداخت معوقات خود هستند، مسئولان تأمین اجتماعی نیز با تأیید تأخیر در پرداخت مابهالتفاوت حقوق، علت آن را ناترازی مالی در سطح سازمان عنوان کرده و از پیگیری موضوع برای پرداخت این مطالبات خبر دادهاند؛ موضوعی که حالا چشمانتظاری بازنشستگان برای تحقق وعده پرداخت را به همراه داشته است.
نظر شما