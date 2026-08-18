حریفان استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان فوتبال آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امروز سه شنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و دو تیم استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

حریفان استقلال به شرح زیر است:

* العین امارات - السد قطر - شباب الاهلی امارات - نفتچی - الغرافه قطر - الوصل امارات - پاختاکور ازبکستان- الشمال قطر

حریفان تراکتور به شرح زیر است:

* السد قطر - العین امارات - نفتچی - شباب الاهلی امارات - الغرافه قطر - الوصل امارات - پاختاکور ازبکستان - الشمال قطر

برنامه کامل مسابقات مرحله لیگ لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:

* هفته اول: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵

* هفته دوم: ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۴۰۵

* هفته سوم: ۴ و ۵ آبان ۱۴۰۵

* هفته چهارم: ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵

* هفته پنجم: ۲ و ۳ آذر ۱۴۰۵

* هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵

* هفته هفتم: ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۵

* هفته هشتم: ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۵