به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عصر امروز در آیین بهره برداری از پروژه های آبرسانی روستایی خوزستان که با حضور برخط وزیر نیرو، معاون توسعه مناطق محروم رئیس جمهوری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و حضور استاندار خوزستان در شهرستان شوش برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرای این طرحها پنج هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع محلی، استانی و اعتبارات محرومیت زدایی هزینه شده است.
افشین حاتمی افزود: با بهرهبرداری از این طرح ها، ۸۱ هزار و ۲۸۰ نفر از جمعیت روستایی خوزستان از آب شرب پایدار و سالم بهرهمند شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان تصریح کرد: این پروژهها شامل اجرای ۷۴ کیلومتر خط انتقال، ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع آب، احداث یک باب مخزن و تجهیز و راهاندازی ۱۳ حلقه چاه است.
حاتمی با بیان اینکه این ۹ طرح شاخص در شهرستانهای کرخه، شوش، بهبهان، رامهرمز و باغملک اجرایی شده است، گفت: طرح آبرسانی به روستاهای خلیفه حیدر شهرستان کرخه با پوشش ۵۷ روستا و جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار نفر، شامل اجرای دو حلقه چاه، احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و ۲۸ کیلومتر شبکه توزیع، با اعتباری معادل دو هزار میلیارد ریال از جمله طرحهای شاخصی است که امروز به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: همچنین چاه روستای بنهرحیمه (الجزایر) در شهرستان کرخه از دیگر طرحهای مهم روستایی است که به بهره برداری رسید که با عملیاتی شدن این چاه پنج روستا با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۸۵۰ نفر از نعت آب شرب پایدار و بهداشتی برخوردار شدند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد: چاههای روستای خماط میانآب، علیاصغرعین و درچال هر کدام با اعتباری ۱۰۰ میلیارد ریال تکمیل و وارد مدار شدند که با بهره بردای از این چاهها، ۹ روستا با مجموع جمعیت حدود هفت هزار نفر زیر پوشش خدمات پایدار آب شرب قرار گرفتند.
حاتمی بیان کرد: طرح آبرسانی به روستاهای اسدآباد و کرهسیاه شهرستان بهبهان نیز شامل یک حلقه چاه، مخزن ۲۵ مترمکعبی و هفت کیلومتر شبکه توزیع با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با اجرای آن آب شرب پایدار چهار هزار نفر از پنج روستای این منطقه تامین شد.
وی، طرح آبرسانی ماماتین در شهرستان رامهرمز را از دیگر طرحهای افتتاح شده دانست و گفت: این طرح شامل یک حلقه چاه، مخزن ۲۰ مترمکعبی و ۹ کیلومتر شبکه، با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال است که آب شرب ۱۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ نفر را تامین میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: طرح آبرسانی به بارانگرد و ناشلیلها در شهرستان باغملک با اعتباری معادل ۹۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرحهای شاخص است که امروز به بهره برداری رسید و با اجرای آن ۳۲ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر از روستاییان و عشایر منطقه از آب سالم و پایدار برخوردار شدند.
حاتمی اظهار کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر کاهش محسوس تنش آبی در مناطق کمتر برخوردار، موجب افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت امید به زندگی، شکلگیری مهاجرت معکوس و فراهم شدن بستر توسعه پایدار روستایی خواهد شد.
وی ادامه داد: این طرحها در واقع حلقههای اتصال عدالت و توسعه هستند که میتوانند زمینهساز تعادل در توزیع خدمات و ارتقای کیفیت زندگی مردم در سراسر استان باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان به پروژههای در دست اجرای این شرکت اشاره کرد و گفت: هماکنون ۲۰۳ پروژه در ۸۴ شهر و دو هزار و ۸۷۱ روستا با هدف خدمترسانی به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک و جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حال تکمیل است.
حاتمی افزود: اعتبار این پروژهها بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است که شامل حدود هشت همت اعتبار از محل مسئولیتهای اجتماعی، بیش از چهار همت از محل اعتبارات محرومیتزدایی و بیش از پنج همت از محل اعتبارات استانی است.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژهها بیش از ۹۰ درصد است، بیان کرد: بخش قابل توجهی از این طرحها در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و تکمیل آنها نقش موثری در کاهش تنش آبی و ارتقای پایداری آب شرب در استان خواهد داشت.
وی با قدردانی از حمایتهای وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این توفیقات حاصل پیگیریهای مستمر و حمایتهای مؤثر مجموعههای ملی و استانی است و شرکت آب و فاضلاب خوزستان با شتابی مضاعف مسیر خدمترسانی و محرومیتزدایی را ادامه خواهد داد تا هیچ روستایی در خوزستان از نعمت آب پایدار و باکیفیت محروم نماند.
نظر شما